Los trabajadores de Airbus rechazan el preacuerdo pese al apoyo de los sindicatos: este lunes retomarán el trabajo

La plantilla de Airbus ha rechazado el preacuerdo alcanzado entre la dirección de la compañía y los sindicatos CCOO, SIPA y ATP para el nuevo convenio colectivo. El resultado se ha conocido tras el referéndum celebrado entre los trabajadores en España, en el que participó el 81,44 % de la plantilla. La empresa considera que esta decisión abre un periodo de incertidumbre, aunque confirma que la actividad se retomará con normalidad el lunes tras la desconvocatoria de la huelga.

En la consulta participaron el 81,44 % de los cerca de 14.000 trabajadores con los que cuenta Airbus en España. Del total de votos emitidos, el 49,15 % se mostró contrario al preacuerdo, mientras que el 45,95 % respaldó el texto negociado entre la empresa y los representantes sindicales. Además, el 4,62 % de los participantes optó por la abstención.

Rechazo al preacuerdo

Tras conocerse el resultado, Airbus ha señalado que la votación obliga a abrir un periodo de reflexión tanto para la empresa como para los representantes sociales. La compañía considera que el resultado deja un escenario de incertidumbre sobre los próximos pasos que deberán darse en la negociación del convenio colectivo.

Pese al rechazo del preacuerdo, la empresa subraya que la huelga ha sido desconvocada por la parte social y que la actividad industrial se reanudará con normalidad el lunes. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la plantilla para mantener la calma y preservar el respeto entre los trabajadores y el diálogo dentro de los equipos mientras se busca una vía para avanzar.

La dirección también reconoce que el resultado puede generar dudas y preocupación entre los empleados acerca de la evolución del proceso negociador. Por ello, insiste en la necesidad de mantener un clima que favorezca el diálogo durante las próximas semanas.

El conflicto laboral

El conflicto en Airbus comenzó con la huelga iniciada el pasado 1 de julio, convocada después de que la negociación del convenio colectivo no alcanzara un acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores. Los sindicatos anunciaron entonces que los paros continuarían a finales de mes y que podrían retomarse a partir del 24 de agosto, una vez concluyera el cierre de los centros de producción durante las tres primeras semanas de agosto por el periodo de vacaciones.

El pasado jueves, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) y la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP) se sumaron al preacuerdo que CCOO había alcanzado previamente con la dirección de la empresa para el VII convenio colectivo interempresas.

Ese pacto contemplaba una revisión salarial global del 12% durante la vigencia del convenio, además del mantenimiento del teletrabajo y de otras medidas incluidas en el texto negociado. CCOO destacó entonces que las tres organizaciones sindicales sumaban más del 75% de la representación de la comisión negociadora.

El respaldo de esas organizaciones no ha sido suficiente para sacar adelante el preacuerdo en la consulta celebrada entre toda la plantilla, que finalmente ha optado por rechazar la propuesta negociada. El resultado del referéndum debía hacerse público el próximo lunes, pero Airbus decidió comunicarlo este sábado con el objetivo, según explicó la propia compañía, de compartir la información de una forma más ágil.