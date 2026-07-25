Los 80.000 asistentes de la Velada de Ibai, otro gran desafío para La Cartuja: autobuses, Cercanías y accesos "que son una ratonera"

El Real Betis, Manuel Carrasco, SFDK, AC/DC, la final de la Copa del Rey y, este próximo sábado, también la Velada del Año VI, organizada por el streamer Ibai Llanos. El estadio de La Cartuja vuelve a acoger un evento de enormes dimensiones con un elemento en el punto de mira: la movilidad. Porque desde el traslado del equipo verdiblanco a esta sede, esta ha sido una de las quejas más recurrentes de los aficionados. Y este fin de semana, el reto vuelve a ser mayúsculo: se reunirán más de 80.000 personas en este enclave de Sevilla.

"Aquello es una ratonera", resume Fernando, bético que acude cada partido a este recinto deportivo. "Los accesos al estadio son malísimos, porque entrada nada más que tiene una. Cada vez que hay algún evento se forma el pitote", recalca Fernando. Y no solo los aficionados verdiblancos: en la última final de Copa, seguidores de Atlético de Madrid y Real Sociedad protestaron por la "gran ineficiencia" en estas vías de entrada y salida.

También hubo quejas por la movillidad durante el concierto de Alejandro Sanz, celebrado el pasado mes de junio. En aquella ocasión, muchos denunciaron que los autobuses llegaban llenos a las paradas, pese al refuerzo implementado por Tussam durante el fin de semana. "Van cinco llenos y no abren puertas", señaló una usuaria, que aseguró que había unas 40 personas esperando junto a ella.

La gran deuda: mejorar los accesos

Hasta la propia consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, reconoció a El Correo de Andalucía que "es verdad que los accesos hay que arreglarlos". "Ya el Ayuntamiento lo ha dicho, que están trabajando para el arreglo de estas vías. Y nosotros estamos trabajando también con el Consistorio y con otras consejerías afectadas para todo el entorno del estadio de cara al Mundial", aseguró Del Pozo durante una entrevista con este medio.

Imagen general de uno de los accesos a La Cartuja / Domingo Díaz

Todo ello debido a que la mejora de los accesos es un requisito de la FIFA para el Mundial 2030, donde La Cartuja figura como una de las sedes más importantes. Para esta cita se elaboró un borrador que recoge 29 actuaciones, cuya inversión asciende a los 137 millones de euros. De todas ellas, la intervención de mayor cuantía -hasta 30 millones- era precisamente para la urbanización del exterior del estadio (ordenación de zonas aledañas y sus viales para dotar de una movilidad adecuada al entorno). Los accesos sur, por su parte, costarían tres millones.

Anteriomente, hace ya dos años, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla se comprometieron a acometer una reforma integral del entorno para evitar precisamente estos problemas. Según detalló en su día el Gobierno autonómico, la primera fase contemplaba un acceso sur "con tres viales en cada sentido y una rotonda en la calle Américo Vespucio, así como una vía de conexión con la SE-20 al norte". En teoría la obra iba terminar el verano pasado, aunque nunca llegó a realizarse.

Más autobuses y los mismos Cercanías

Ante este panorama, las administraciones suelen incrementar la oferta de transporte público para disminuir así el traslado en vehículos privados. De hecho, para la Velada del Año VI, Tussam "reforzará el servicio de las líneas 2, C1 y C2 que prestan servicio en el Estadio Olímpico", tal como ha anunciado el Ayuntamiento. "Las líneas dispondrán, además de su oferta habitual, de 18 vehículos de refuerzo que se incorporarán al servicio aproximadamente este próximo sábado a las 17:00. La frecuencia de paso se situará entre los seis y los ocho minutos".

Autobús C1 de Tussam en una imagen de archivo. / Jorge Jiménez

La última final de Copa del Rey, sin embargo, contó con algunos autobuses más: se habilitaron hasta 22 vehículos articulados de refuerzo. Y ello, a pesar de que el número de espectadores era inferior al anunciado para la Velada: los casi 70.000 del partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad frente a los más 80.000 que acudirán al espectáculo organizado por Ibai Llanos (que ofrece también entradas en pista).

La otra alternativa de transporte público es el Cercanías, que en los días de partido del Betis potencia su servicio desde Santa Justa al apeadero de La Cartuja. En estas mismas jornadas también amplía el horario de los trenes y habilita unas lanzaderas, tal como informó hace un año la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, esta institución no ha anunciado hasta el momento ningún plan especial para la próxima Velada del Año.

Sí que confirman desde Subdelegación que "se va a disponer de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en los exteriores" del estadio, a pesar de que "la seguridad de allí le corresponde al organizador al tratarse de un evento privado". Desde el Ayuntamiento de Sevilla, no obstante, no han especificado cuántos agentes de la Policía Local se van a desplegar este sábado en esta zona.

Y todo para atender a las más de 80.000 personas que irán a la Velada del Año VI, según estimaciones de la organización. Una cifra que supone otra prueba más para la Cartuja, ese estadio mundialista y recién reformado que tiene un desafío pendiente: la movilidad.