La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla

El Estadio de la Cartuja acoge este sábado 25 de julio la sexta edición de 'La Velada del año 6', que organiza Ibai Llanos. Un evento internacional en el que competirán a lo largo de diez combates los streamers, tiktokers y youtubers más reconocidos del panorama digital, como Fabiana Sevillano, TheGregf, IlloJuan, EduAguirre o Roro. Además, habrá conciertos de Juanes, Aanuel o Bad Gyal a lo largo de la noche. La cita comenzará a las 19.00 horas y finalizará sobre las 4.00 horas de la madrugada.