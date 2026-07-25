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La Velada del Año 6
La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla
La sexta edición llega al Estadio de La Cartuja de Sevilla en un evento que acoge diez combates y conciertos ante más de 80.000 personas
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El Estadio de la Cartuja acoge este sábado 25 de julio la sexta edición de 'La Velada del año 6', que organiza Ibai Llanos. Un evento internacional en el que competirán a lo largo de diez combates los streamers, tiktokers y youtubers más reconocidos del panorama digital, como Fabiana Sevillano, TheGregf, IlloJuan, EduAguirre o Roro. Además, habrá conciertos de Juanes, Aanuel o Bad Gyal a lo largo de la noche. La cita comenzará a las 19.00 horas y finalizará sobre las 4.00 horas de la madrugada.
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