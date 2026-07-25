Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patrimonio Jesús NavasTransformación Los ArcosAutobuses Velada del añoNuevo caso Virus del NiloLista espera centros de díaCambio Andalucía AemetTiempo velada de IbaiMultas Punta UmbríaRestaurante favorito Sergio Ramos
instagramlinkedin

En Directo

La Velada del Año 6

La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla

La sexta edición llega al Estadio de La Cartuja de Sevilla en un evento que acoge diez combates y conciertos ante más de 80.000 personas

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos se celebra en el Estadio de la Cartuja

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos se celebra en el Estadio de la Cartuja / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Rocha

Lucía León Guerrero

El Estadio de la Cartuja acoge este sábado 25 de julio la sexta edición de 'La Velada del año 6', que organiza Ibai Llanos. Un evento internacional en el que competirán a lo largo de diez combates los streamers, tiktokers y youtubers más reconocidos del panorama digital, como Fabiana Sevillano, TheGregf, IlloJuan, EduAguirre o Roro. Además, habrá conciertos de Juanes, Aanuel o Bad Gyal a lo largo de la noche. La cita comenzará a las 19.00 horas y finalizará sobre las 4.00 horas de la madrugada.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
  2. El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: 'Tocaba volver a casa
  3. El plan de José Luis Sanz para devolver el centro de Sevilla a los sevillanos: más de mil VPO para 3.500 nuevos vecinos
  4. El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
  5. El mapa de las 21 nuevas promociones de VPO para repoblar el centro de Sevilla: del Pumarejo a San Bernardo o Triana
  6. Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles
  7. José Solano, alcalde de Las Cabezas, sobre el tercer carril de la AP-4: 'Pasar de tres carriles a uno en la A-471 creará un gran embudo
  8. El bar de Sevilla con los platos más grandes de la provincia: sanjacobos de un kilo y comida XXL desde 8 euros

La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla

La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla

La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel

La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel

Manuel Garduño, el hombre del Barrio León que universalizó la cofradía de San Gonzalo

Manuel Garduño, el hombre del Barrio León que universalizó la cofradía de San Gonzalo

La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas

La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas

Los 80.000 asistentes de la Velada de Ibai, otro gran desafío para La Cartuja: autobuses, Cercanías y accesos "que son una ratonera"

Los 80.000 asistentes de la Velada de Ibai, otro gran desafío para La Cartuja: autobuses, Cercanías y accesos "que son una ratonera"

El tiempo durante La Velada de Ibai Llanos en Sevilla: calor al inicio, pero ¿cómo terminará la noche?

El tiempo durante La Velada de Ibai Llanos en Sevilla: calor al inicio, pero ¿cómo terminará la noche?

El pesaje oficial de la Velada del Año VI: Sevilla acoge el primer campanazo de Ibai Llanos con todos los participantes

El pesaje oficial de la Velada del Año VI: Sevilla acoge el primer campanazo de Ibai Llanos con todos los participantes

AireSur abre al completo este domingo 26 de julio con la experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”

AireSur abre al completo este domingo 26 de julio con la experiencia inmersiva “El Océano Suspendido”
Tracking Pixel Contents