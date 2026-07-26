El Alcázar de Sevilla restaurará la estatua de Mercurio: la fuente estará presidida por una réplica exacta

El Real Alcázar de Sevilla ha iniciado los trámites para acometer la restauración integral del conjunto escultórico del Estanque de Mercurio, una actuación considerada de gran relevancia patrimonial con la que pretende garantizar la conservación de una de las obras más singulares del Renacimiento español. El proyecto permitirá preservar uno de los conjuntos escultóricos en bronce dorado más importantes de Europa y asegurar su protección a largo plazo mediante criterios científicos de conservación.

La intervención está impulsada por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla y se desarrollará bajo la dirección y supervisión de la gerente del monumento, Ana Jáuregui, al frente de un equipo multidisciplinar integrado por restauradores, historiadores del arte y especialistas científicos. El objetivo es aplicar las técnicas de conservación más avanzadas para proteger una obra que constituye uno de los principales referentes del patrimonio histórico sevillano.

Un conjunto único del Renacimiento

El conjunto escultórico central del Estanque de Mercurio fue realizado entre 1576 y 1577 por el escultor Diego de Pesquera, autor de los modelos, y el fundidor Bartolomé Morel. Durante casi 450 años ha presidido uno de los espacios más emblemáticos de los jardines del Real Alcázar y se ha convertido en un símbolo de la Sevilla vinculada al comercio con América durante la época imperial.

La obra destaca por ser un ejemplo de la técnica de fundición a la cera perdida y del dorado al Mercurio, además de representar uno de los testimonios más relevantes de la tradición sevillana del trabajo en bronce. Su singularidad hace que apenas existan en España conjuntos monumentales de características similares anteriores al siglo XIX.

Los estudios científicos realizados durante los últimos años pusieron de manifiesto un avanzado proceso de deterioro provocado por la exposición continuada a la humedad, el agua del estanque y las variaciones ambientales. Los análisis detectaron procesos activos de corrosión asociados a la denominada 'enfermedad del bronce', la pérdida progresiva del dorado original, antiguas intervenciones con materiales incompatibles y una importante acumulación de costras calcáreas y suciedad que ocultaban parte de los detalles escultóricos.

Conservación a largo plazo

Tras el desmontaje preventivo realizado en 2023, el Patronato consideró imprescindible afrontar una restauración integral destinada tanto a recuperar la lectura artística del conjunto como a detener los procesos de degradación que comprometían su conservación. La actuación seguirá los principios internacionales de conservación del patrimonio, con criterios de mínima intervención, reversibilidad y máximo respeto a la autenticidad de la obra.

Estado actual de la escultura. / Ayuntamiento de Sevilla

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la decisión de conservar de forma permanente las esculturas originales en un espacio interior del Real Alcázar, dotado de condiciones ambientales controladas. Los informes técnicos concluyen que devolver las piezas al estanque reactivaría de forma inevitable los procesos de corrosión debido a la humedad permanente, las variaciones térmicas y el contacto continuado con el agua.

Una vez concluida la restauración, las escultura

s históricas podrán contemplarse en una sala del monumento, donde los visitantes tendrán la oportunidad de apreciar con mayor proximidad la riqueza de sus detalles y la calidad del dorado renacentista. Mientras tanto, la réplica exacta elaborada mediante escaneado tridimensional y fundición contemporánea permanecerá instalada en el Estanque de Mercurio para mantener la imagen histórica del jardín y su funcionamiento hidráulico.

El proyecto incorporará además un plan permanente de mantenimiento preventivo y monitorización que permitirá garantizar la conservación del conjunto a largo plazo y establecer un nuevo referente en la intervención sobre grandes esculturas históricas de bronce en España.