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La Catedral de Sevilla celebra el día de los abuelos con un recuerdo a San Joaquín y Santa Ana

La Catedral de Sevilla celebra este 26 de julio la festividad de San Joaquín y Santa Ana, una fecha destacada en el calendario litúrgico dedicada a los padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Con motivo de esta conmemoración, el Cabildo ha querido recordar la importancia que ambos santos tienen en la historia de Cristo. Además, ha aprovechado la jornada para poner en valor el papel que desempeñan los mayores dentro de las familias y de la sociedad. Más información