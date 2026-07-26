La Catedral de Sevilla celebra el día de los abuelos con un recuerdo a San Joaquín y Santa Ana

La Catedral de Sevilla celebra este 26 de julio la festividad de San Joaquín y Santa Ana, una fecha destacada en el calendario litúrgico dedicada a los padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Con motivo de esta conmemoración, el Cabildo ha querido recordar la importancia que ambos santos tienen en la historia de Cristo. Además, ha aprovechado la jornada para poner en valor el papel que desempeñan los mayores dentro de las familias y de la sociedad.

La institución destaca que San Joaquín y Santa Ana ocupan un lugar fundamental en la tradición cristiana porque, según la Catedral, a través de ellos, se insertó la llegada de Dios en Jesucristo. Su figura cuenta también con un profundo arraigo en la devoción popular. Esa relevancia queda reflejada en las numerosas representaciones artísticas que pueden contemplarse en el interior de la Catedral de Sevilla, donde ambos santos están presentes en diferentes obras repartidas por el templo.

Con motivo de esta celebración, la Catedral ha difundido un vídeo en el que invita a los fieles a reflexionar sobre la importancia de los mayores. El mensaje anima a recordar el papel esencial que desempeñan los abuelos en el núcleo de los hogares actuales. Asimismo, pone el acento en la necesidad de reconocer su aportación cotidiana y su presencia en la vida familiar.

Un reconocimiento a los mayores

La Iglesia aprovecha la festividad de San Joaquín y Santa Ana para hacer un llamamiento a la sociedad sobre la necesidad de apreciar, escuchar y prestar la ayuda necesaria a las personas mayores. Según se explica en el vídeo difundido por la Catedral, los abuelos representan la nobleza de la familia. También simbolizan la sabiduría y la experiencia acumulada a lo largo de los años.

El mensaje recuerda que su testimonio y su guía diaria resultan indispensables para las familias de todo el mundo. Por ello, la celebración no solo tiene un significado religioso, sino también un componente de reconocimiento hacia quienes desempeñan un papel esencial en la transmisión de valores y en el acompañamiento de las nuevas generaciones. La jornada pretende servir como una oportunidad para agradecer esa labor.

El Cabildo de la Catedral de Sevilla se suma a esta celebración con una felicitación dirigida a todos los abuelos y abuelas. En ese mensaje expresa su agradecimiento por la entrega incondicional, el amor y el valor que representan tanto en la historia de la salvación como en la vida de la Iglesia y de la sociedad actual. De esta manera, la institución quiere reconocer públicamente la importancia que tienen los mayores en el presente.

El ejemplo de San Joaquín y Santa Ana

La Catedral sostiene que San Joaquín y Santa Ana educaron a la Virgen María y prepararon su corazón para la misión que Dios le tenía encomendada. A partir de ese ejemplo, el Cabildo subraya que los mayores siguen siendo una referencia y una guía esencial dentro del hogar. Su presencia continúa desempeñando un papel destacado en la vida de muchas familias.

Con motivo de esta festividad, la Catedral de Sevilla invita a los fieles a unirse a la celebración de este día. Además de recordar la figura de San Joaquín y Santa Ana, la institución anima a dedicar un reconocimiento especial a todos los abuelos y abuelas. La jornada quiere poner en valor su contribución a las familias, así como el lugar que ocupan en la vida de la Iglesia y de la sociedad.