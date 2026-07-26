El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a ordenar el cierre del parque de La Rosaleda después de encontrar salchichas con agujas que ponen en peligro a los perros y usuarios y ha afectado a dos animales. El Consistorio ha comunicado este domingo la aparición de estos alimentos manipulados y la orden de cierre de este espacio del Distrito San Pablo-Santa Justa, que acarrea conflictos desde hace años.

La convivencia entre los vecinos y los canes acarrea problemas desde hace tiempo. De hecho, esta no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en el parque. Ya en 2023 se denunció la aparición de salchichas con clavos y alfileres con el objetivo de dañar a los animales. La situación se solventó con el cierre temporal del parque canino "en busca de un consenso".

El Ayuntamiento reabrió el parque después de encontrar una nueva localización para la zona destinada a los perros, más centrada y alejada de las áreas municipales. Sin embargo, los enfrentamientos entre vecinos y usuarios fueron constantes, lo que volvió a obligar a su cierre en 2024. De hecho, los jardines no reabrieron al público hasta 2025 después de instalar nuevo equipamiento para los más pequeños.

La situación llegó al Defensor del Pueblo

La situación llegó a manos del Defensor del Pueblo, que se reunió con ambas partes con el objetivo de mediar y solucionar este conflicto después de que se cambiara la ubicación del parque canino. Allí se detectó que la nueva ubicación no lograba "paliar todos los defectos o carencias del mismo". Dos años después de estos hechos, todavía no se ha encontrado la paz entre vecinos y dueños de animales.

Ahora, dos años después los ataques a los animales se han vuelto a reproducir. Fuentes municipales han confirmado a El Correo de Andalucía que ha habido dos animales heridos tras ingerir este alimento manipulado.

"Desde el Ayuntamiento de Sevilla ya hemos denunciado este hecho y se está procediendo al análisis e investigación de la situación", ha explicado el equipo municipal en un mensaje compartido en redes sociales en el que ha lamentado que "esta situación pone en riesgo a animales y usuarios". Además, en su mensaje, ha agradecido la colaboración de los usuarios del espacio.