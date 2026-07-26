Velá de Triana
Directo | Entrega de galardones de La Velá de Santa Ana 2026
José Luis Sanz, asiste a la gala de entrega de galardones de la Velá de Santiago y Santa Ana 2026 en la Plaza del Altozano
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