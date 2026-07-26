Cierre nocturno de la A-49 y la SE-30 en Sevilla: horario y rutas alternativas

El viaducto de la A-49, en el tramo situado entre el enlace con la SE-30 y la glorieta José Moya Sanabria, en sentido salida, permanecerá totalmente cerrado al tráfico durante la noche desde este domingo, 26 de julio, hasta el próximo martes, 28 de julio. La restricción se debe a la ejecución de obras de conservación del viario por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía occidental.

Horario de los cortes nocturnos en la A-49

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un mensaje en la red social X, los cortes se llevarán a cabo en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas.

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El itinerario alternativo hacia Cádiz, Huelva y Mérida será por la carretera del Muro de Defensa; la Avenida Carlos III y se reordenará provisionalmente la glorieta José Moya Sanabria a una ordenación en forma de rotonda cerrada.