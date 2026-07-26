Los Morancos hablan de Libres de Deuda, la otra cara de Omaíta: "No son morosos, son víctimas de pequeñas malas decisiones"

Hace apenas tres años, Jorge y César Cadaval desconocían que en España existía una ley capaz de borrar una deuda de cientos de miles de euros y ofrecer una segunda oportunidad a quien había caído en la insolvencia. Hoy, los humoristas de El Tardón están detrás de una empresa que ya ha logrado cancelar 33 millones de euros a personas anónimas gracias a ese mecanismo jurídico.

Ellos mismos reconocen que entonces no tenían "ni idea" de que existiera la Ley de la Segunda Oportunidad. No es de extrañar, habían pasado menos de diez años desde su aprobación y seguía siendo una gran desconocida. Todo cambió durante una temporada en los teatros de Barcelona, cuando un amigo y abogado les habló de ella. La idea de que una persona pudiera liberarse legalmente de una deuda y volver a empezar les impactó tanto que decidieron convertirla en un proyecto empresarial.

Son las diez en punto de una mañana de julio cuando los rostros detrás de Los Morancos cruzan la puerta de las oficinas de Libres de Deuda, junto al Prado de San Sebastián. Llegan puntuales, impecables y saludando por su nombre a toda la plantilla. Doce horas después estarán sobre un escenario en Málaga. Entre un compromiso y otro, encuentran un hueco para hablar de un proyecto muy distinto al humor, aunque, admiten, igual de gratificante. No llevan el peso del despacho -esa tarea corresponde al abogado Juan Manuel Jiménez-, pero sí ejercen como socios fundadores y como la cara visible de una empresa nacida casi por casualidad.

Después de casi cinco décadas sobre los escenarios, ambos aseguran que este proyecto tiene mucho de devolución. "Es una manera de agradecer a la gente todo lo que nos ha dado". Porque detrás de muchas de las personas que llaman al despacho, dicen, no hay irresponsabilidad, sino accidentes vitales: un negocio que fracasó, un divorcio, un despido, una estafa o un mal asesoramiento. "No son personas morosas, muchos son víctimas de pequeñas malas decisiones".

Solo presentamos casos viables y jamás nos han denegado ninguno

En el equipo de Libres de Deuda hay 17 abogados trabajando todos los días para solventar deudas a sus clientes. El despacho recibe una media de 40 llamadas al día. Cuando Los Morancos hablan del proyecto en televisión o en la radio, el teléfono puede superar el centenar. Muchas llegan de madrugada. "Tiene una explicación, lo pasan fatal por la noche, a muchos les cuesta dormir y es en ese momento del día cuando se ponen a buscar una solución", relata Jorge.

A pesar de las muchas llamadas, no cualquiera puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. El despacho solo acepta expedientes de quienes cumplen los requisitos legales para ser considerados deudores de buena fe. "Eso quiere decir que es una persona que contará la verdad, que no tiene nada a su nombre y cuyo teléfono no deja de sonar reclamando la deuda", explica César. Ese filtro explica, en parte, una cifra de la que presumen con prudencia: los abogados de Libres de Deuda han conseguido cancelar ya 33 millones de euros -13 de ellos correspondientes a casos de Sevilla- y mantienen otros 57 millones en tramitación judicial. "Solo presentamos casos viables y jamás nos han denegado ninguno", insisten.

Una segunda oportunidad para "rehacer" una vida

Jorge y César insisten en que, más allá de la deuda económica, la lacra social, el estigma y la vergüenza anulan la vida de la persona que debe dinero. "Algunas llevan 10 años con la deuda, sufriéndolo todos los días de su vida", puntualiza César. Por ello, para los humoristas, el verdadero regalo de esta ley no solo reside en lña exoneración económica, sino en la posibilidad de volver a comenzar.

"Si se consigue quitar la deuda, esa persona tiene una segunda oportunidad para rehacer su vida y eso eso es lo verdaderamente importante", sostiene Jorge. Ambos se emocionan cuando piensan en las llamadas de agradecimiento que han recibido a lo largo de estos años. La corta vida de esta empresa les ha hecho ver que, las deudas no solo están detrás de quienes un día gestionaron mal su economía, también las arrastran personas que jamás tuvieron acceso a una cuenta corriente. "Hemos visto casos de maridos que han endeudado a sus mujeres poniendo las cosas a su nombre sin que ellas lo supieran o a la inversa".

La empatía de una llamada

En el mundo de la abogacía, la empatía no figura, precisamente, entre los principales requisitos de un abogado. Aquí, sin embargo, es condición indispensable. "Los abogados que cogen las primeras llamadas tratan con personas asustadas, muchas veces avergonzadas, que hablan desde la culpabilidad y el miedo", insiste Jorge. Por ello, es es "importantísimo" que el abogado que está al otro lado del teléfono hable "desde la empatía" y con la conciencia de que estos son casos "delicados" que van mucho más allá del dinero.

Hace apenas unas semanas, Los Morancos lanzaban Joshua me preguntó, un videoclip en el que denunciaban la dificultad para acceder a una vivienda, la falta de oportunidades para los jóvenes y el aumento del coste de la vida. Dicen que ese mensaje no está tan lejos del despacho que confundaron hacer tres años. Porque, después de cientos de expedientes, han comprobado que detrás de muchas de las deudas hay alquileres imposibles, negocios que no sobrevivieron a la pandemia, despidos o familias que nunca llegaron a fin de mes.

No saben cuántas personas más conseguirán empezar de nuevo gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. Sí tienen claro el objetivo inmediato del bufete. "Nos gustaría suprimir más de 60 millones, el doble de lo que hemos conseguido hasta ahora".