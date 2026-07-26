El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

El PSOE de Sevilla mantiene al actual portavoz del grupo en el Ayuntmaiento de Sevilla, Antonio Muñoz, como único candidato a la Alcaldía. El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha confirmado que es "el único" dirigente que ha expresado públicamente su intención de presentarse. Además, ha asegurado que le anima "directamente a que se presente" si mantiene la "ilusión" y la "fuerza" que el también exalcalde afirma tener para afrontar el proceso interno.

Tras el resultado de los comicios de 2023, el nombre de Muñoz ha estado en duda. Las declaraciones del dirigente socialista llegan en el contexto del procedimiento que seguirá el partido para designar a sus candidatos a las municipales. En el caso de Andalucía, el calendario prevé que durante septiembre se desarrollen los procesos de elección en los municipios de más de 20.000 habitantes, entre ellos, Sevilla.

Antonio Muñoz, único aspirante anunciado

Según ha explicado Fernández en una entrevista con Europa Press, Muñoz es la única persona que, "públicamente" y también "en privado", le ha comunicado su intención de concurrir a las primarias. El dirigente provincial ha destacado que el portavoz socialista le ha trasladado que afronta esta posibilidad con "ganas, ilusión, fuerza", unas circunstancias por las que ha reiterado su respaldo a que formalice su candidatura.

"Evidentemente, yo lo animo directamente a que se presente si tiene esa ilusión, esa fuerza. Por parte nuestra no hay ningún problema", ha afirmado Javier Fernández. Al mismo tiempo, ha señalado que cualquier otro militante o dirigente que quiera participar en el proceso también cuenta con su apoyo para hacerlo.

En ese sentido, ha animado a quienes estén valorando presentar una candidatura a que lo hagan público "cuanto antes" y participen en el proceso interno. A su juicio, "nadie es tan democrático como el PSOE", ya que las primarias son, según ha defendido, "muy transparentes".

El proceso de primarias

Fernández ha recordado que el PSOE dispone de un sistema de primarias para elegir a sus candidatos cuando las circunstancias así lo requieren. En ese sentido, ha defendido que estos procesos "no son buenas ni malas en sí mismas", ya que, a su juicio, su resultado depende de cómo se desarrollen y de la capacidad de la organización para gestionarlos.

El secretario general del PSOE sevillano ha explicado que las primarias "son muy buenas en algunos casos porque te llevan directamente a gobernar cuando sirven como gasolina de ilusión". Sin embargo, también ha reconocido que el partido cuenta con experiencias en las que estos procesos "no se han hecho del todo bien" y "al final lo que hacen es que lastran y dividen más que une".

Avales y decisión de la militancia

El líder provincial del PSOE también ha recordado que quienes quieran optar a las primarias deberán reunir el número de avales previsto por la normativa interna del partido. Según ha explicado, ese respaldo puede alcanzar "un 15%" del censo correspondiente, un requisito que deberán cumplir todos los aspirantes que deseen concurrir.

Fernández ha subrayado que el procedimiento contempla censos de militantes y un sistema de recogida de avales para respaldar a cada candidato. Por ello, ha insistido en que, "donde tenga que haber primarias, que las haya", porque considera que forman parte del funcionamiento democrático de la organización.

No obstante, también ha apuntado que, si antes del proceso es posible alcanzar "acuerdos políticos de unanimidad" que eviten la celebración de primarias en aquellos lugares donde puedan plantearse, esa opción "está bien también". En cualquier caso, ha concluido que, si finalmente hay votación, "la militancia es soberana y es quien tiene que decidir cómo y de qué manera se organizan los procesos electorales".