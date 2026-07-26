Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velada del añoIncendios AndalucíaIntervención de la Junta de AndalucíaDeudas MorancoPlaya tres orillasPatrimonio Jesús NavasTransformación Los ArcosAlerta alimentariaRosario Flores Cádiz
instagramlinkedin

Turismo

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

La aerolínea easyJet inaugurará la ruta directa a partir del 2 de agosto con dos vuelos semanales para conectar la capital andaluza con el norte de Inglaterra

Flota de aviones de la compañía EasyJet.

Flota de aviones de la compañía EasyJet. / Michael Kappeler/dpa / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Sevilla ampliará desde este verano sus conexiones internacionales con una nueva ruta aérea directa a Liverpool (Reino Unido) operada por easyJet. El primer vuelo despegará el próximo 2 de agosto, reforzando la oferta de enlaces entre la capital andaluza y el mercado británico con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.

easyJet refuerza su presencia en Sevilla

Con esta incorporación, la aerolínea easyJet ofrece nueve rutas desde la capital andaluza, siendo esta la tercera conexión con Reino Unido, donde ya vuela a Bristol y a Londres-Gatwick, tal como informa la compañía.

Con esta nueva conexión, easyJet acerca a los sevillanos a Liverpool, "una ciudad llena de historia, cultura y ambiente, con música en directo en los diferentes pubs y una identidad propia que va mucho más allá del fútbol y los Beatles".

Más opciones para viajar al Reino Unido

Esta ruta directa al norte de Inglaterra permite a la aerolínea seguir ampliando su oferta de vuelos desde Sevilla, facilitando a los pasajeros "la planificación de escapadas tanto culturales como de ocio en una ciudad vibrante".

Noticias relacionadas

Sevilla está conectada con otras tres ciudades de Reino Unido --Birmingham y Manchester (Inglaterra), y Edimburgo (Escocia)--. Tanto Ryanair como Vueling operan también con Londres, tanto con Heathrow, como con Stansted y Gatwick.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
  2. El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: 'Tocaba volver a casa
  3. La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas que estarán listas a finales del año
  4. La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel
  5. El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
  6. El mapa de las 21 nuevas promociones de VPO para repoblar el centro de Sevilla: del Pumarejo a San Bernardo o Triana
  7. Los 80.000 asistentes de la Velada de Ibai, otro gran desafío para La Cartuja: autobuses, Cercanías y accesos 'que son una ratonera
  8. Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles

El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

Cierre nocturno de la A-49 y la SE-30 en Sevilla: horario y rutas alternativas

Cierre nocturno de la A-49 y la SE-30 en Sevilla: horario y rutas alternativas

La Catedral de Sevilla celebra el día de los abuelos con un recuerdo a San Joaquín y Santa Ana

La Catedral de Sevilla celebra el día de los abuelos con un recuerdo a San Joaquín y Santa Ana

El amor también triunfa en La Velada del Año VI: del beso de película de Aitana y Plex a las lágrimas de Lola Índigo

La Catedral de Sevilla celebra el día de los abuelos con un recuerdo a San Joaquín y Santa Ana

Ni Madrid ni Barcelona: Ibai siente Sevilla su casa y vuelve a hacer historia con La Velada del Año VI

Ni Madrid ni Barcelona: Ibai siente Sevilla su casa y vuelve a hacer historia con La Velada del Año VI
Tracking Pixel Contents