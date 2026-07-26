Turismo
Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido
La aerolínea easyJet inaugurará la ruta directa a partir del 2 de agosto con dos vuelos semanales para conectar la capital andaluza con el norte de Inglaterra
Sevilla ampliará desde este verano sus conexiones internacionales con una nueva ruta aérea directa a Liverpool (Reino Unido) operada por easyJet. El primer vuelo despegará el próximo 2 de agosto, reforzando la oferta de enlaces entre la capital andaluza y el mercado británico con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.
easyJet refuerza su presencia en Sevilla
Con esta incorporación, la aerolínea easyJet ofrece nueve rutas desde la capital andaluza, siendo esta la tercera conexión con Reino Unido, donde ya vuela a Bristol y a Londres-Gatwick, tal como informa la compañía.
Con esta nueva conexión, easyJet acerca a los sevillanos a Liverpool, "una ciudad llena de historia, cultura y ambiente, con música en directo en los diferentes pubs y una identidad propia que va mucho más allá del fútbol y los Beatles".
Más opciones para viajar al Reino Unido
Esta ruta directa al norte de Inglaterra permite a la aerolínea seguir ampliando su oferta de vuelos desde Sevilla, facilitando a los pasajeros "la planificación de escapadas tanto culturales como de ocio en una ciudad vibrante".
Sevilla está conectada con otras tres ciudades de Reino Unido --Birmingham y Manchester (Inglaterra), y Edimburgo (Escocia)--. Tanto Ryanair como Vueling operan también con Londres, tanto con Heathrow, como con Stansted y Gatwick.
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