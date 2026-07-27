La Casa Cernuda encara su puesta a punto: el Ayuntamiento de Sevilla confirma que se abrirá el 16 de diciembre

La Casa Cernuda encara ya sus últimos trabajos con la vista puesta en la inminente apertura. A pesar de los retrasos acumulados en las obras, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado este lunes que la fecha de inauguración de este museo sigue siendo la misma: el 16 de diciembre. Así, este espacio ubicado en la calle Acetres recibirá a los primeros visitantes justo en el aniversario de la célebre fotografía fundacional de la Generación del 27.

Según fuentes municipales, se espera que los trabajos concluyan este verano, y que el museo quede listo en las semanas previas a su inauguración. Todo ello, después de que la Gerencia de Urbanismo haya tenido que ampliar el plazo de ejecución hasta en cuatro ocasiones, con la justificación de conservar unas pinturas murales halladas en el inmueble. Las de la planta baja estaban incluso en peor estado, por lo que las actuaciones de restauración se han prolongado más de lo previsto.

Asimismo, museografía se está trabajando en paralelo a la obra. Hace varios meses, el Ayuntamiento de Sevilla compró por medio millón de euros el legado del poeta, entre libros, primeras ediciones, cartas, mobiliario, objetos personales o cuadros. El objetivo es construir un relato que conecte la biografía de Cernuda con el contexto cultural de su tiempo y con el conjunto de autores del 27, integrando todas estas piezas documentales en un espacio de corte clásico, respetuoso con la idea de centro de investigación, aclararon desde la Delegación de Cultura.

Placa dedicada a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas del 27 en Sevilla. / CARLOS DONCEL

Cernuda, también en el Paseo de los Poetas

Este museo en su casa natal no será el único espacio público que recuerde al escritor sevillano. Este mismo lunes se ha descubierto una placa en su honor en el Paseo de los Poetas de la Generación del 27, situado en la calle Tetuán. "Sin Cernuda, sin su mirada y sin su voz, la Generación del 27 no habría sido la misma. Sevilla tiene con él una deuda de memoria que hoy empezamos a saldar en las calles de la ciudad", ha afirmado durante el acto José Luis Sanz.

La de Luis Cernuda es la segunda placa que se instala en este enclave del centro histórico, después de que hace unas semanas se homenajeara a Ignacio Sánchez Mejías. "De este modo, el paseo urbano se convertirá en un recorrido cultural y emocional, en el que vecinos y visitantes caminarán literalmente sobre la huella de quienes renovaron la poesía, el teatro y el pensamiento estético del siglo XX", apuntan desde el Ayuntamiento.