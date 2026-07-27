Coca-Cola elige Sevilla como primer mercado europeo para estrenar su nueva identidad ante 80.000 personas en La Cartuja

Dicen que renovarse es vivir, pero que lo bueno nunca pasa de moda. Y es que, hay cosas que por mucho que cambien de forma, su esencia permanece intacta. Esa combinación entre lo nuevo y lo de siempre es precisamente lo que Coca-Cola ha celebrado este fin de semana.

Y así, Las Setas se convirtieron en el escenario elegido para dar la bienvenida a la nueva era de Coca-Cola. Lo que podría haber sido un simple anuncio corporativo —la renovación de la identidad visual de Coca-Cola— se transformó en una auténtica fiesta durante dos días, bajo una misma premisa: "Nueva imagen. Mismo gran sabor".

Por qué Sevilla y no otra ciudad

Si Coca-Cola recupera uno de sus iconos más reconocibles, su presentación merecía un escenario igualmente emblemático y Sevilla cumplió sin excepciones. Además, la marca ha reforzado su compromiso con la capital andaluza y su talento local destinando más del 35% del presupuesto del proyecto a proveedores locales y contando con un 50% de plantilla local en el desarrollo del evento.

El punto de partida fue ALWAYS AN ICON, el evento gratuito celebrado el 24 de julio en la Plaza de la Encarnación, donde más de 2000 personas vivieron una noche única con la que Coca-Cola dio oficialmente la "bienvenida a su nueva era".

Raule, Marta Santos y Mëstiza: el cartel de la noche

Mëstiza durante su actuación en "Always an Icon" / @nabscab

La música fue la gran protagonista, con un cartel que recorría todas las caras del talento andaluz actual. El jerezano Raule abrió las actuaciones en vivo con su característica fusión de flamenco, funk y pop; Marta Santos, una de las grandes voces emergentes del panorama nacional actual, protagonizó la actuación sorpresa de la noche; y el dúo de DJs Mëstiza puso el broche final con un set que fusiona estilos y convierte cada tema en algo icónico.

Coca-Cola apuesta así por Andalucía no como un único sonido, sino como una identidad cultural capaz de dialogar con públicos y generaciones diversas.

El evento contó con la presencia de destacados medios, creadores de contenido e influencers, que compartieron la experiencia con millones de seguidores. Hasta el inicio del show, los asistentes disfrutaron de experiencias memorables, cultura urbana y mucha Coca-Cola.

Cómo 80.000 personas encendieron La Cartuja de rojo

Estadio de La Cartuja de Sevilla durante la Velada del Año VI. / @nabscab

El lanzamiento de la nueva identidad de Coca-Cola no terminó en Las Setas. Fue el primer acto de una misma historia que continuó al día siguiente en La Velada del Año VI, el multitudinario evento de Ibai Llanos celebrado el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.

Allí, ante 80.000 personas, Coca-Cola protagonizó uno de los momentos de la noche: todo el estadio se encendió al unísono con flashes rojos en una imagen espectacular a la que contribuyó cada asistente. Y hubo premio para los más afortunados: dos asistentes descubrieron que sus flashes eran dorados, lo que les dio acceso a vivir el resto de La Velada desde la exclusiva zona VIP.

7,9 millones en streaming también participaron

La música volvió a ser el hilo conductor con la actuación de Yami Safdie, que puso al estadio en pie interpretando "Always Coca-Cola", una canción que celebra la emoción, la unión y el espíritu de compartir un momento único que conectaba a todos los presentes en el evento. La experiencia trascendió el recinto: los espectadores que seguían el evento desde casa con más de 7,9 MM en streaming simultáneamente, que además pudieron participar y conseguir camisetas exclusivas de Coca-Cola x La Velada VI simplemente escaneando el banner en pantalla.

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Nueva imagen, mismo gran sabor

La nueva era de Coca-Cola no se quedó en Las Setas, se extendió hasta La Velada del Año VI. / @nabscab

Con este fin de semana, Coca-Cola reafirma su apuesta por hacer que Coca-Cola sea aún más Coca-Cola con una identidad renovada que potencia sus activos más icónicos: el rojo característico, la tipografía Spencerian y la onda dinámica, estrenando nueva imagen y manteniendo el gran sabor de siempre.