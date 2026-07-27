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El famoso parque de un pueblo de Sevilla que celebra este mes una fiesta de agua gratuita con talleres, hinchables y atracciones: fecha, horario y ubicación

Los asistentes podrán disfrutar de atracciones como la 'pasarela de circo' o los toboganes deslizantes

Parque del Parlamento de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla

Parque del Parlamento de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla / Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El municipio hispalense de Castilleja de la Cuesta se ha propuesto ofrecer una alternativa real de ocio refrescante a las familias de la localidad y alrededores y lo ha hecho con sus fiestas acuáticas gratuitas con hinchables, piscinas y talleres, que celebraron su anterior edición el pasado 9 de julio y volverán a repetirse en la localidad el próximo 30 de julio.

Mientras que la fiesta del 9 de julio se llevó a cabo en el Parque de los Olivos, la cita del 30 de julio se celebrará en el emblemático Parque del Parlamento.

Será en este lugar donde, a los juegos de agua que ya tiene instalados el lugar, se sumarán distintas atracciones para todas las edades.

Hinchables y talleres en el Parque del Parlamento de Castilleja de la Cuesta

Esta cita será completamente gratuita y estará disponible con entrada libre de 11.00 a 14.00 horas. Durante estas tres horas de diversión, los menores podrán hacer uso de los distintos juegos de agua, talleres, hinchables, atracciones y piscinas que se encontrarán en el parque.

Tal y como ha asegurado el propio Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, esta fiesta contará con "hinchables tiburón", toboganes deslizantes y "pasarelas circo".

Talleres infantiles y entrada libre para toda la familia en Sevilla

Además, durante la jornada se llevarán a cabo distintos talleres para todos los públicos, como el de monstruos de calcetines, el del árbol de las estaciones y el de títeres de dedo.

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Todo ello se podrá disfrutar de forma totalmente gratuita sin necesidad de adquirir ni reservar ninguna entrada, por lo que únicamente será necesario acudir a este emblemático parque y disfrutar de una completa y refrescante jornada de verano.

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