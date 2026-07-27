La futura macrorresidencia de La Cartuja con casi 600 plazas abrirá sus puertas en 2027: avanzan las obras y sus edificios ya se elevan

La cifra de alojamientos para estudiantes en La Cartuja sigue creciendo. En verano de 2027 habrá casi 600 plazas más en la macrorresidencia que lleva un año construyéndose en el solar ubicado en el número 6 de la calle Américo Vespucio. Como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, ya se eleva la estructura de los dos edificios que componen el complejo. Además de las habitaciones, ofrecerá a los estudiantes servicios añadidos como aparcamientos, zonas comunes, gimnasio, restaurante, una piscina al aire libre, vistas panorámicas y áreas verdes. No llegará para este curso académico, para el que los alumnos de las diferentes universidades y escuelas de Sevilla -especialmente las de La Cartuja- dispondrán de hasta tres alternativas de reciente construcción que suman casi 800 habitaciones.

De momento uno de los edificios que compondrán este complejo de hasta 13.439 m² de superficie residencial construida presenta un estado más avanzado, mientras que el más grande aún se encuentra en el momento de consolidar la estructura, con una imagen aladrillada. El diseño corresponde al Grupo Argenia, la construcción la está ejecutando Área Construcción, y la promoción la está impulsando Richelieu Promoción e Inversión.

Obras de la futura macrorresidencia de La Cartuja / Marina Casanova

La nueva residencia de La Cartuja tendrá 572 habitaciones, gimnasio y piscina

Según anunció hace dos meses Richelieu Promoción e Inversión, fue entonces cuando se finalizó la estructura de la residencia y se anunció que la entrega está prevista para verano de 2027, justo a las puertas del curso académico 2027/2028. Esta información hablaba de 568 habitaciones y 591 camas, aunque la licencia de obra otorgada por la Gerencia de Urbanismo a través de su Comisión Ejecutiva en noviembre de 2024 hacía referencia a 572 habitaciones. De hecho, los carteles que anuncian la residencia junto a la obra concretan en 595 plazas distribuidas en las 572 habitaciones. Además, los edificios tendrán de cuatro plantas en altura más una planta baja.

Recreación de la futura macrorresidencia de estudiantes de la calle Américo Vespucio / Richelieu Promoción e Inversión

Además de las habitaciones, se ofrecerán a los estudiantes unas 92 plazas de aparcamiento. La experiencia se completará con más de 730 m² de zonas comunes luminosas y acogedoras así como de estudio de última generación. También un gimnasio, un restaurante integrado, una piscina exterior, un rooftop con vistas panorámicas, y zonas verdes con un diseño contemporáneo.

La Cartuja suma ya más de mil habitaciones en residencias de estudiantes

El complejo universitario estará el número 6 de la calle Américo Vespucio. Esta ubicación es privilegiada por su cercanía al monasterio de la Cartuja (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), el Cartuja City Center o el centro médico Asepeyo. Tampoco está lejos de Torre Sevilla o Isla Mágica. Pero sobre todo, se trata de una zona idónea para el alojamiento de estudiantes debido a la concentración de edificios relacionados con la educación y la formación, como la Facultad de Comunicación y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, el Centro Universitario San Isidoro, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, el ESIC Sevilla, o el centro académico de apoyo universitario CES Cartuja.

Precisamente al ser un entorno propicio para el estudio -además de su carácter y poderío tecnológico y empresarial- recientemente se han construido más residencias de estudiantes. Ya son tres en activo y una en construcción: Odalys Campus (calle Leonardo da Vinci, 4), Yugo Cartuja (calle Francisco de Xerez, 2) y Canvas Student Sevilla Lago (calle Juan Bautista Muñoz, 3).

Exteriores de la residencia universitaria de estudiantes Odalys Campus de La Cartuja / Odalys Campus

La Canvas Student Sevilla Lago es la residencia de Juan Bautista Muñoz, 3, en La Cartuja. También conocida como Sevilla Lago, ronda las 500 habitaciones. En un inicio la licencia estaba vinculada a MK Estudiantes Cartuja S.L. como promotora del proyecto urbanístico; inmobiliariamente, Merkel Capital se presenta como promotora/desarrolladora del activo, que luego vendió a Greystar; y la obra la ejecutó Jarquil. Dispone de piscina, gimnasio 24/7, sala de cine, coworking, zonas chill-out, sala de estudio, lavandería, comedor, parking, azotea y pista de pádel.

Los trabajos de construcción de la nueva residencia de estudiantes - hotel en La Cartuja por parte de Jarquil / Luis Serrano / Jarquil

La de Yugo Cartuja es la que está al lado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en Francisco de Xerez, nº 2, también en la Cartuja. La web oficial de Yugo cifra la oferta en 232 habitaciones individuales totalmente amuebladas, cada una con baño privado y cocina. El origen del proyecto es el solar del antiguo Pabellón de la ONU de la Expo 92, que después estuvo acondicionado como gimnasio y llevaba años sin uso. La licencia municipal de 2020 autorizó una residencia promovida por Life Stay Cartuja S.L., con seis plantas, 232 habitaciones individuales y 232 plazas totales. La constructora fue Construcciones Ruesma.

A estas hay que sumar Odalys Campus, algo más alejada de estas dos y más cercana a la macrorresidencia de Américo Vespucio. Esta abrió en 2019 y cuenta con unas 102 habitaciones, tanto individuales como dobles y triples. También ofrece sala de juegos, sala de estudio, espacio de coworking, una biblioteca de libros, gimnasio, solárium y restaurante.