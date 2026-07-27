Este pueblo del Aljarafe sevillano ofrece sus dos piscinas públicas con entradas desde 2 euros: así puedes pedir tu abono para que salga más barato

Bañarse en una piscina pública sin que el bolsillo se resienta en exceso es posible en el municipio hispalense de Mairena del Aljarafe, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de sus dos piscinas municipales desde apenas 2 euros la entrada.

Las dos instalaciones con las que cuenta esta localidad son la de Cavaleri y la de Francisco León, en el casco antiguo, que permiten el baño recreativo desde que abrieron sus puertas el pasado 19 de julio hasta el fin de temporada, el 6 de septiembre, cuando cesarán su actividad hasta el verano próximo.

Horario, zonas verdes y entrada diaria en estas piscinas de la provincia

Estos recintos están disponibles de martes a domingo de 12.30 a 20.30 horas, mientras que los lunes las instalaciones permanecen cerradas.

Estas piscinas, que cuentan con zonas verdes y sombraje, permiten a las familias del pueblo y alrededores disfrutar de una refrescante alternativa de ocio sin que suponga un gasto excesivo.

Precios por edad para acceder a las piscinas de Mairena del Aljarafe

Y es que las entradas de un día para acudir a alguna de las dos piscinas se sitúan en unos 2 euros, precio que varía en función de la edad del usuario.

Las piscinas públicas de Mairena del Aljarafe, disponibles este verano en Sevilla desde 2 euros / Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

De ese modo, este precio reducido está destinado a la categoría Infantil, de menos de 5 años, que deberán abonar 2 euros para entrar, mientras que la Juvenil, de entre 5 y 17 años, tiene una cuantía de 4 euros. Los adultos de más de 18 años deberán pagar 6 euros para disfrutar de estas piscinas.

Abonos completos y pases para días alternos

Estas entradas diarias están disponibles para acudir de martes a viernes, mientras que para el resto de jornadas será necesario adquirir alguno de los abonos mensuales disponibles.

Estos pases permiten conseguir precios más económicos gracias a sus distintas ofertas. Así, existen abonos completos, con acceso de martes a domingo durante todo el mes, además de abonos de días alternos, diferenciados entre la opción A, que incluye el pase de martes, jueves y sábado, o el B, para miércoles, viernes y domingos.

Estos abonos son válidos para ambas piscinas municipales, aunque su pase estará siempre sujeto a la disponibilidad que haya en cada recinto, pues no se puede superar el aforo máximo permitido.

Tarifas de los abonos mensuales por categoría en Mairena del Aljarafe

El precio de estos abonos completos también depende de la edad del usuario. El abono Juvenil, destinado a los menores de entre 5 y 17 años, tendrá un coste de 15 euros, mientras que el Carnet Joven, para usuarios de entre 18 y 25 años, será de 35 euros.

El Adulto, por su parte, costará 85 euros, y los menores de cinco años podrán entrar gratis.

Quienes prefieran la opción de días alternos, tendrán que abonar 7,50 euros para la opción Juvenil de entre 5 y 17 años, 17,50 euros los de Carnet Joven de entre 18 y 25 años y 42,50 euros los Adultos.

Cómo comprar entradas y abonos para la piscina de Mairena del Aljarafe

La compra tanto de los abonos mensuales como de días alternos y las entradas de día solo se puede realizar de forma online a través de la plataforma Sporttia.

Para adquirir los pases, es necesario acceder a la web sporttia.com o descargar su aplicación móvil, tras lo que habrá que buscar el centro "Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe".

Las piscinas públicas de Mairena del Aljarafe, disponibles este verano en Sevilla desde 2 euros / Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Una vez realizado ese paso, hay que marcar el icono del corazón para seguir el centro y añadir el número de teléfono en el apartado 'Editar perfil'.

Código QR, DNI y plazo para cancelar entradas de la piscina

La compra de abonos se debe hacer desde 'Actividades', mientras que la adquisición de entradas de día se realiza desde 'Reservar'.

Una vez que se complete la compra, se recibirá un código QR, que será el que hay que presentar, junto con el DNI, en la zona de acceso a las piscinas.

Las entradas de día se podrán adquirir con una antelación máxima de 48 horas, mientras que la cancelación de estos pases se permitirá hasta 12 horas antes del día de acceso.