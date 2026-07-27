El Real Alcázar de Sevilla estrena en octubre 'El Fauno Encendido', un homenaje musical a la Generación del 27

Música, danza española y voz en directo, un espectáculo de gran formato como primer plato de homenaje al centenario de la Generación del 27. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado hoy en el Salón de la Justicia del Real Alcázar la obra El Fauno Encendido, una producción de ballet lírico-sinfónico de dimensiones 'universales' nacida en Sevilla que se estrenará en el Patio de la Montería los próximos días 16 y 17 del mes de octubre, una parada previa al que será un largo recorrido por escenarios de paranorama nacional e internacional.

La producción de la obra está firmada por el compositor sevillano Manuel Marvizón, responsable de la música original y de la adaptación escénica en el proyecto, y cuenta con la dirección coreográfica de Sergio Bernal, una de las grandes figuras de la esfera actual de danza española y el que fuera el primer bailarín del ballet nacional de España. La obra está inspirada en el relato homónimo del escritor sevillano Francisco Infantes Florido, incluido en su libro A Escena, concebido desde su origen como una historia destinada a la danza.

Esta obra se erige como "un proyecto muy ambicioso", afirmaba Marvizón, y confesaba cómo Sergio Bernal es "la unica persona que puede compendiar todas las disciplinas de la danza para este gran proyecto".

Música, danza y voz para narrar la historia de Laura

En cuanto al espectáculo, El Fauno Encendido consta de un ballet lírico-sinfónico que combina música, danza, y voz para narrar la historia de Laura, una joven de firmes principios que sucumbe a la atracción del Fauno, encarnación de los instintos más primarios. Frente a esa pasión aparece el personaje de Rafael, que representa un símbolo del amor generoso y el sacrificio, mientras por otro lado, Carmen actúa como guía espiritual de los protagonistas. El enfrentamiento entre la lujuria y el amor conduce a una historia de entrega, perdón y redención, articulada en tres actos que siguen la evolución psicológica de Laura: el despertar del deseo, la bajada a los infiernos y la redención final.

En este sentido, Manuel Marvizón ha asegurado que "el formato va a ser muy grande". En la ejecución de la obra, se han incluído otros ingredientes refrescantes, como los tambores japoneses para ciertos momentos o la implicación de la empresa sevillana Pasarela de Paco Velasco. "Creemos que va a ser referente y el principio de una gira que está preparada para ir a muchos lugares del mundo", atajaba el compositor musical.

Cartel de la obra 'El fauno Encendido' realizado por Herme Velázquez, ilustrador y director de arte en la Agencia Arteria. / Ayuntamiento de Sevilla

Un elenco de prestigio internacional

Además del autor original de la obra concebida desde sus inicios para ser llevada al escenario, el escritor Francisco Infantes Florido, y su familia están representados en el proyecto por su hijo, Carlos Infantes Alcón. Destacan los nombres de Manuel Marvizón a la batuta y Sergio Bernal el frente de la dirección coreográfica, liderando una propuesta que combina la técnica del ballet clásico con la danza española y el flamenco, y junto a ellos, también otros configuran un cartel completo para la consecución de esta obra de ballet lírico-sinfónico: la reconocida bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena participa como asesora escénica, aportando su experiencia artística para reforzar la dimensión teatral del espectáculo.

La parte vocal estará protagonizada por la soprano sevillana Rocío Ignacio, el tenor cubano Andrés Sánchez Joglar y la soprano granadina Esperanza Garrido, acompañados por el Coro de la Asociación Amigos del Teatro Maestranza. El asesor de producción José Luis López, junto con la familia de Infantes Florido, ha desempeñado un papel clave en la recuperación del texto original y en el desarrollo de la producción.

El apartado musical correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan, cuya interpretación incorporará además la sonoridad de los taikos -tambores- japoneses, aportando una identidad tímbrica singular a la obra. El equipo creativo se completa con José Antonio Francés, responsable de la adaptación literaria y la dramaturgia; Carlos Valera, encargado de la creación audiovisual; y la empresa sevillana Pasarela S.L., que asume la producción ejecutiva.

José Luis Sanz: "El Real Alcázar no es únicamente un lugar para contemplar el pasado"

En todo este marco, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguraba cómo “este proyecto demuestra que Sevilla no solo conserva uno de los patrimonios históricos más importantes del mundo, sino que sigue siendo una ciudad capaz de crear cultura con mayúsculas y de impulsar producciones llamadas a emocionar y a proyectar el nombre de Sevilla mucho más allá de nuestras fronteras”.

El primer edil, José Luis Sanz, junto a Sergio Bernal en los patios del Real Alcázar de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Durante su intervención, Sanz ha enmarcado este estreno dentro de la apuesta cultural que desarrolla el Real Alcázar como "espacio vivo de creación", recordando iniciativas como la exposición Sorolla y el Real Alcázar, convertida en la muestra más visitada de Sevilla este año con más de 300.000 visitantes; la celebración de la Bienal de Flamenco en el Patio de la Montería; o el consolidado ciclo de las Noches en los Jardines del Real Alcázar.

"Queremos que los vecinos de Sevilla puedan vivir una experiencia única en un lugar único como el Patio de la Montería, sin que el acceso a la cultura sea una barrera", ha asegurado Sanz. "Ese es el modelo de ciudad por el que trabajamos: una Sevilla que protege su patrimonio, impulsa la creación contemporánea y acerca la cultura a quienes la hacen posible cada día, que son los sevillanos", ha destacado el regidor.

"El Real Alcázar no es únicamente un lugar para contemplar el pasado" "Es también un espacio donde se crea el futuro de nuestra cultura. Hoy incorporamos una nueva página a esa historia con una producción que nace en Sevilla y que llevará el talento de nuestra ciudad al mundo", concluyó el alcalde.

Cuándo y dónde se podrán conseguir las entradas para 'El Fauno Encendido'

Las representaciones de El Fauno Encendido tendrán lugar los días 16 y 17 de octubre en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla. Se ofrecerán dos pases, con un aforo aproximado de 800 espectadores por función, que comenzarán en torno a las 21.00 horas.

La asistencia será gratuita mediante invitación. Las entradas podrán recogerse a partir de la próxima semana en una taquilla física que se habilitará en horario de tarde, y se distribuirán por orden de llegada hasta completar el aforo disponible.