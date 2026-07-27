Salud declara San Juan de Aznalfarache en alerta por el virus del Nilo y prorroga la de Palomares del Río

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, después de que el sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla detectara mosquitos portadores del virus en varias trampas. Salud también ha confirmado una nueva circulación del virus en Palomares del Río, municipio que ya permanecía en alerta, por lo que la declaración se prorroga hasta el 11 de agosto de 2026.

Quince municipios andaluces permanecen en alerta

Con San Juan de Aznalfarache, son 15 los municipios andaluces en los que se ha detectado circulación del virus y que actualmente se encuentran declarados como áreas en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla, Fuengirola y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga). Además, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta. Pulpí, en la provincia de Almería, finalizó el periodo de seguimiento como área en alerta el pasado viernes 24 de julio.

Refuerzo de la vigilancia frente al virus del Nilo

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Medidas de control en San Juan de Aznalfarache y Palomares del Río

Por su parte, la administración local de San Juan de Aznalfarache debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 24 de agosto. Mientras que Palomares del Río deberá prolongar dichas medidas hasta el 11 de agosto. Ambos deben intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos, e intensificar las medidas de información y sensibilización a la ciudadanía.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache así como a Palomares del Río y a la Diputación de Sevilla.