Vox promueve una recogida de firmas contra la mezquita de Sevilla: "¡No permitas que islamicen nuestros barrios!"

Vox ha abanderado el rechazo al proyecto de la mezquita del Polígono Sur desde que se conoció a nivel general. El partido de Abascal presentó alegaciones contra la propuesta, aunque finalmente los técnicos de Urbanismo han confirmado la legalidad de la misma. Luego realizaron declaraciones ante los medios para mostrar su oposición, han advertido con retirarle el apoyo al Gobierno de José Luis Sanz y, este mismo lunes, han iniciado una recogida de firmas para paralizar este centro islámico.

"¡No permitas que islamicen nuestros barrios! Firma contra la creación de la gran mezquita del Polígono Sur de Sevilla que promueve el bipartidismo", piden desde Vox en la plataforma web habilitada para esta campaña. "Firma en defensa de nuestra identidad y raíces frente a quienes quieren diluirla. ¡No a la mezquita de Sevilla!", subrayan desde este partido.

Asimismo, desde esta formación han llamado también a la movilización contra el proyecto impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla: "Los vecinos tienen derecho a expresar pacíficamente su rechazo o sus dudas sobre la mezquita, y por eso respetamos y apoyamos que se movilicen de manera cívica y democrática", ha afirmado este lunes el portavoz local del partido, Gonzalo García de Polavieja.

“Nuestra obligación como representantes públicos es estar a su lado, escuchar sus inquietudes y exigir que cualquier decisión de esta trascendencia se adopte con la máxima transparencia y contando con la opinión de los residentes", ha insistido García de Polavieja. "La manifestación convocada es una muestra de que existe un malestar social que las administraciones y en especial el Ayuntamiento no pueden ignorar".

Un centro cultural, un minarete y una mezquita

En concreto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha pagado "800.000 euros más IVA" por un descampado de 2.848 m² situado en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, según detallan desde la promotora. Y se lo compró precisamente a una congregación religiosa: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la de los mormones. Ahí, en el número 1 de esta calle, pretenden construir una mezquita, un minarete y un edificio cultural, todo diseñado por el prestigioso arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

Por un lado, el edificio cultural "se desarrolla en varias plantas, organizando un programa complejo que incluye espacios polivalentes, áreas docentes, biblioteca, zonas de trabajo compartido, espacios expositivos y servicios asociados". Por el otro, la mezquita se vincula a un patio propio, "desde el cual se accede a los espacios de abluciones y a la sala de oración". "Este espacio principal se concibe como un recinto diáfano, de elevada calidad espacial, en el que la luz natural juega un papel determinante", según el proyecto arquitectónico, firmado el pasado abril.

Además de estos dos espacios, la propuesta de Vázquez Consuegra contempla edificar también un minarete de 30 metros de altura. Este alminar "constituye asimismo un elemento simbólico y funcional propio de la tipología arquitectónica islámica, que actúa como referencia identificadora del conjunto y contribuye a su lectura como Centro Cultural Islámico dentro del espacio urbano".