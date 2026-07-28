Sucesos
Buscan a una mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo
Las autoridades piden colaboración ciudadana para localizar a María del Carmen Díaz Granado, desaparecida en El Saucejo tras iniciar un trayecto a pie hacia La Mezquitilla
Un amplio dispositivo de búsqueda, integrado por fuerzas del orden y personas voluntarias, trata de localizar desde la mañana de este lunes a una mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo, cuyo paradero se desconoce después de que varios vecinos la vieran por última vez en una calle del municipio.
Última vez que fue vista en El Saucejo
Según han informado a EFE fuentes de la Policía Local, se trata de María del Carmen Díaz Granado, que fue vista por última vez en la calle Albarrada, en la zona oeste del pueblo, situado en la Sierra Sur de la provincia.
Al parecer, se dirigía a pie a la aldea de La Mezquitilla, situada a unos dos kilómetros del casco urbano principal, sin que llegase a su destino.
La Policía Local ha informado de que todo el camino que podría haber recorrido ha sido rastreado durante la noche, sin resultado.
La desaparecida vestía ropa de color granate y calzado cómodo, y se ha pedido que cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero lo comunique a las autoridades.
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