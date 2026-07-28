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Aena adjudica a Cabify nuevos puntos de recogida en el aeropuerto de Sevilla

La empresa de movilidad facilita el encuentro entre pasajero y conductor y reduce los tiempos de espera con las nuevas ubicaciones señalizadas dentro de la aplicación

Archivo - Uno de los vehículos de la plataforma de movilidad Cabify

Archivo - Uno de los vehículos de la plataforma de movilidad Cabify / JUANLAFITA CABIFY - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Cabify estrena nuevos puntos de recogida en el aeropuerto de Sevilla para que los viajeros localicen con mayor facilidad los vehículos de la compañía y reduzcan los tiempos de espera tras su llegada a la terminal.

La compañía española de movilidad ha informado en un comunicado que ha resultado adjudicataria del concurso de Aena en ese aeropuerto, por lo que ha puesto en marcha nuevos puntos de recogida en el aparcamiento de la planta 1, ubicado a menos de un minuto caminando desde la terminal.

"La localización de estos puntos hace mucho más fácil la llegada de los vehículos y su localización, facilitando el encuentro entre pasajero y conductor, repercutiendo de manera directa en una bajada de los tiempos de espera de los usuarios", explica.

Indicaciones dentro de la aplicación

Además, se han implementado vías de comunicación dentro de la aplicación para facilitar información sobre cómo acceder al punto de recogida y qué zonas deben seguir los usuarios, agilizando así el proceso.

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El aeropuerto de Sevilla, situado a 10 kilómetros al nordeste de la capital hispalense y que en 2025 registró más de nueve millones de pasajeros, es considerado uno de los principales puntos de entrada de turismo y negocios en la región.

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