La Fundación Mezquita celebra la licencia en plena brecha entre PP y Vox en Sevilla: "La ley, frente a las ideologías"

La Fundación Mezquita de Sevilla ha recibido "con satisfacción" la concesión de la licencia de obras para construir el Centro Cultural Islámico proyectado en el Polígono Sur. En un comunicado difundido este martes, la entidad agradece a las instituciones que el procedimiento haya llegado "a buen término" y subraya que durante su tramitación se ha hecho "prevalecer la ley frente a las ideologías".

La organización considera que la resolución confirma que Sevilla se encuentra dentro de "un marco jurídico sólido" y señala que la autorización municipal supone únicamente "un paso más" en un proyecto al que todavía le queda "buena parte por recorrer". La Fundación asegura que continuará trabajando "con toda la ilusión y la templanza" que exige esta responsabilidad.

El pronunciamiento llega después de que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo haya dado luz verde a la licencia, tras concluir los informes municipales que la actuación se ajusta al planeamiento y que no existen razones urbanísticas para abrir el proceso adicional de participación ciudadana reclamado por Vox. El permiso había quedado aplazado el pasado 10 de julio para estudiar las objeciones planteadas por el partido, socio del PP para sostener el Gobierno de José Luis Sanz.

Un mensaje dirigido al Polígono Sur

Buena parte del comunicado está dedicada a los residentes del Polígono Sur, donde Vox ha situado el centro de su campaña contra la mezquita. La Fundación expresa su "más sincero compromiso con el desarrollo del barrio y con la convivencia armoniosa" y asegura a los vecinos que sus puertas permanecerán "siempre abiertas".

También reitera su disposición a dialogar con el conjunto de los sevillanos y con sus representantes políticos, "independientemente del signo", para explicar tanto la actividad de la entidad como las características del proyecto. La nota agradece, además, las muestras de apoyo recibidas durante las últimas semanas, tanto públicamente como en privado, y concluye señalando que la Fundación mantiene su confianza puesta en Dios.

Las palabras de los promotores responden directamente al frente abierto por Vox, que desde comienzos de julio viene exigiendo la paralización del expediente y una consulta entre los residentes. La formación sostiene que el Polígono Sur necesita prioritariamente inversiones en seguridad, limpieza, empleo, vivienda, educación y servicios públicos, y ha presentado el proyecto como parte de un supuesto proceso de "islamización de los barrios".

Vox ha llevado esta ofensiva política a la calle mediante una campaña de recogida de firmas y movilizaciones contra la construcción del centro. Frente a estas críticas, la Fundación insiste ahora en su voluntad de integrarse en el barrio y participar en su desarrollo, tratando de desactivar la imagen de un proyecto ajeno a las necesidades de la zona.

El alcalde, por su parte, ha defendido que la concesión de una licencia urbanística es un acto reglado y no una decisión política. Sanz ha rechazado bloquear un expediente que cuenta con informes favorables y ha recordado que denegarlo sin fundamento podría suponer una prevaricación. "Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer", ha afirmado el regidor, que ha ironizado con que este podría ser el primer pacto político que se rompiera "por cumplir la ley".

Un proyecto privado con más de veinte años de recorrido

El Centro Cultural Islámico ha sido diseñado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra y se levantará sobre una parcela de propiedad privada. El complejo contempla más de 6.000 metros cuadrados construidos, incluyendo aparcamientos, una sala de oración y espacios culturales y sociales como patios, salas de exposiciones, despachos, cafetería, comercios y dependencias de usos múltiples.

La iniciativa lleva más de dos décadas tratando de encontrar una ubicación definitiva en Sevilla y se financia mediante aportaciones privadas. Entre las campañas de captación de fondos destacó la protagonizada por el exfutbolista del Sevilla FC Frédéric Oumar Kanouté.

La licencia despeja el principal obstáculo administrativo, pero no pone fin al conflicto político y vecinal generado alrededor del proyecto. A menos de un año de las elecciones, la mezquita se ha convertido en una línea de fractura entre PP y Vox y en uno de los principales asuntos de confrontación política que trasciende el Polígono Sur.