Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)

El cadáver de una mujer de 70 años que había desaparecido este lunes en El Saucejo (Sevilla) ha sido localizado este martes en un campo, según han confirmado fuentes de la investigación.

Un dispositivo de fuerzas del orden y personas voluntarias buscaba desde la mañana de este lunes a María del Carmen Díaz Granado, de la que no se sabía nada desde que había sido vista en una calle del pueblo por varias personas.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la mujer ha sido encontrada en una zona montañosa y de difícil acceso, sin que se sepa aún cómo llegó hasta allí. Ha sido encontrada como resultado de una batida de cerca de 200 voluntarios de vecinos, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.

Traslado al Instituto de Medicina Legal

Nada más hallarse el cuerpo, se ha activado la comisión judicial y se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia.

Según la Policía Local, fue vista por última vez en la calle Albarrada, en la zona oeste del pueblo, situado en la Sierra Sur de la provincia y al parecer se dirigía a pie a la aldea de La Mezquitilla, a unos dos kilómetros del casco urbano principal, sin que llegase a su destino.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que agentes de la VI Compañía de Osuna han trabajado en la búsqueda desde ayer, a la que se incorporaron medios aéreos, mientras que la Policía Judicial está investigando las posibles causas de la desaparición.

Agradecimiento de la familia y el Ayuntamiento

A través de las redes sociales del Ayuntamiento, la familia de la mujer ha trasladado "el más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la búsqueda, así como a quienes han mostrado su apoyo, ayuda y solidaridad".

"Aunque el desenlace no ha sido el que todos hubiéramos deseado, queremos reconocer y agradecer el esfuerzo, la implicación y la cercanía demostrada por vecinos, voluntarios, cuerpos de seguridad y todas aquellas personas que han participado de nuestra localidad y pueblo vecinos", según el mensaje de los familiares.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, María Moreno, ha expresado igualmente su agradecimiento a todas las personas que han trabajado en la búsqueda.