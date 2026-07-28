Huévar del Aljarafe repartirá gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto y las Perseidas

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 contará con una cita especial en la provincia de Sevilla. El municipio de Huévar del Aljarafe organizará una jornada de observación astronómica que combinará el seguimiento del eclipse con la contemplación de la lluvia de estrellas de las Perseidas y el reparto de gafas homologadas entre los asistentes.

La actividad comenzará a las 20.00 horas en el campo de fútbol de Huévar del Aljarafe, coincidiendo con las últimas horas de la tarde, cuando el eclipse será visible desde Andalucía. La propuesta estará abierta al público general y especialmente orientada a las familias, dentro del ciclo divulgativo ‘Huévar explorando el cielo’.

Eclipse y Perseidas en una misma jornada

La programación permitirá observar primero el eclipse parcial de Sol y, una vez avance la noche, dirigir la mirada hacia las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas del verano. Para contemplar el fenómeno solar de manera segura, la organización distribuirá gafas homologadas entre los participantes.

La jornada cerrará un programa de divulgación científica desarrollado durante tres fechas de 2026. La primera sesión, celebrada el 5 de mayo, estuvo centrada en el sistema solar, con juegos interactivos y cuentacuentos, mientras que la segunda, organizada el 9 de julio, incluyó un planetario, telescopios y explicaciones sobre la mitología de las constelaciones.

Un eclipse visible en toda Andalucía

El eclipse del 12 de agosto será total en determinadas zonas del norte de España y Baleares, pero desde Andalucía se verá como un eclipse parcial muy profundo. En algunos puntos de la comunidad, la Luna llegará a ocultar más del 90% del disco solar, mientras que el momento de mayor ocultación se producirá aproximadamente entre las 20.35 y las 20.39 horas.

El fenómeno continuará activo hasta la puesta de sol, por lo que será fundamental observarlo desde un lugar con el horizonte oeste despejado y sin obstáculos. Además, nunca debe mirarse directamente al Sol ni utilizar gafas de sol, radiografías u otros filtros caseros: únicamente deben emplearse gafas específicas para eclipses en buen estado y debidamente homologadas.