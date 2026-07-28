José Luis Sanz carga contra Vox por la mezquita: "Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos"

"En Sevilla hay también iglesias evangélicas y mormonas. Esas no tienen problema. ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿La religión o la raza?". Esta ha sido la respuesta de José Luis Sanz tras la escalada de tensión que está liderando Vox por el proyecto de la mezquita del Polígono Sur, que este martes ha obtenido ya la licencia de obras. "Esta ciudad es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos", ha recalcado el alcalde de la capital andaluza.

"Hay 14 mezquitas en Sevilla (y 35 en la provincia)", ha señalado Sanz este martes ante los medios. "Una de ellas está en Ponce de León, al lado de la Iglesia de los Terceros y de la casa hermandad de La Cena, pared con pared. Y es un ejemplo de convivencia y de la diversidad que durante años hemos disfrutado en esta ciudad", ha subrayado el regidor hispalense.

"¿Por qué ahora nos oponemos a esta mezquita? ¿Porque no nos gusta la religión musulmana? ¿O porque no nos gusta la raza?", se ha preguntado el edil popular. Todo ello, después de que Vox advirtiera el viernes que "era casi imposible mantener a un Gobierno que le pone alfombra roja" a esta propuesta, acudiera el lunes a una manifestación de rechazo -a la que también asistieron neonazis- y haya amenazado este martes con ir a los tribunales para frenar la iniciativa.

"Cuando se hacen llamamientos al odio, termina llegando"

En mitad de un clima creciente de tensión por el proyecto impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla, el alcalde ha querido hacer "un llamamiento a la responsabilidad". "Porque cuando se crea alarma social o se hacen llamamientos al odio, el odio termina llegando", ha asegurado Sanz. "Este Gobierno va a respetar siempre la ley al 100% y se va a alejar mucho de ese odio al que otros llaman".

Y ha aludido directamente al partido de Abascal: "Que le quede claro a Vox: la ideología no está por encima de la legalidad, ni aquí en el Ayuntamiento de Sevilla ni en ningún sitio". "Llevo 18 años gestionando dinero público, y no he prevaricado nunca ni lo voy a hacer", ha declarado Sanz, después de que la comisión ejecutiva haya concedido la licencia de obras al proyecto con el visto bueno de los técnicos municipales.

"El acuerdo con Vox no incluía revisar licencias de obra"

El grupo local de Vox ha anunciado también este martes que desconvocarán la reunión de seguimiento del pacto firmado con el Gobierno local del PP, prevista para este miércoles. "Todo acuerdo debe conllevar una confianza, y eso es justo lo que nuestro partido está perdiendo a marchas forzadas respecto al equipo de José Luis Sanz", ha subrayado el portavoz de la formación en Sevilla, Gonzalo García de Polavieja.

Por su parte, José Luis Sanz ha mostrado su incredulidad ante esta postura: "No entiendo cómo se puede perder la confianza en un Gobierno que tiene como principal objetivo cumplir la legalidad". "En el acuerdo presupuestario que firmamos con Vox no veo nada referente a aprobación conjunta de licencias de obra ni nada referente a mezquitas", ha ironizado Sanz. "Podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia que se rompiera por cumplir la ley. Qué cosas más extrañas".