Mercedes Martín, meteoróloga: "Écija, en Sevilla, rozará los 44 grados y será de los puntos más calurosos de España en la nueva ola de calor"

"Écija va a rozar los 44 grados y va a ser uno de los puntos más calurosos de toda España en esta nueva ola de calor", advierte Mercedes Martín, meteoróloga de Antena 3, sobre el episodio que arrancará este miércoles 29 de julio y que, según la previsión, se prolongará al menos hasta el domingo 2 de agosto, con opciones de extenderse durante la semana siguiente. Será la cuarta ola de calor de la temporada en España, y su epicentro más severo se sitúa en el valle del Guadalquivir, en plena provincia de Sevilla.

Las previsiones municipales, explica Martín, "sitúan el foco más intenso del episodio entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto", con Écija como protagonista indiscutible del mapa térmico andaluz.

Écija, la localidad sevillana que marcará los máximos

El municipio sevillano de Écija encadenará una progresión térmica muy exigente: 42 grados el jueves, 44 el viernes, un ligero descenso a 43 el sábado y de nuevo 44 el domingo. Además, durante ese fin de semana las mínimas podrían no bajar de los 25 grados, lo que la meteoróloga describe como noches "tórridas" para los ecijanos.

"Écija, en Sevilla, roza los 44 grados y va a ser de los puntos más calurosos de España en esta nueva ola de calor", resume Mercedes Martín, que sitúa al municipio sevillano entre las referencias térmicas nacionales del episodio.

Andalucía, epicentro del calor y del riesgo de incendios

El fenómeno no se limita a Écija y pone en aviso a prácticamente toda Andalucía. En Andújar (Jaén) también podrían alcanzarse los 44 grados el viernes, tras máximas de 42 el martes, 41 el miércoles y 42 el jueves; el domingo rondarían de nuevo los 43 grados. En Palma del Río (Córdoba) los termómetros podrían llegar a los 43 grados.

Ya este lunes, el ambiente comenzaba a caldearse en la región: en el valle del Guadalquivir se superaban los 38 grados, y a partir del martes las mínimas se situarían entre los 22 y los 24 grados en la zona, "dando lugar a noches tropicales o incluso tórridas", según avanza la meteoróloga. El viento de levante, añade, "soplará con fuerza en el Estrecho y en la campiña gaditana".

El calor intenso agrava además el riesgo de incendios forestales en Andalucía, una de las comunidades —junto con Galicia, el sur de Castilla y León, el oeste de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Extremadura— donde el peligro alcanza ya niveles muy altos o extremos. A partir del martes, informan desde AEMET, esa amenaza se disparará a niveles muy altos o extremos en casi todo el país, una situación que podría incluso empeorar en los días siguientes.