El Ayuntamiento de Sevilla da luz verde a más apartamentos turísticos: al centro se suman La Salle, Cruz Roja o Heliópolis

Suma y sigue. Los apartamentos turísticos siguen proliferando por la ciudad de Sevilla sin freno, más allá de los entornos patrimoniales más visitados por los turistas. Aunque el centro de la capital hispalense vuelve a ser, una semana más, el que suma más alojamientos de este tipo, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto conceder este martes la calificación ambiental para nuevas unidades en barrios como Cruz Roja, La Salle o Heliópolis.

No es algo novedoso. En cada orden del día de la Comisión se suceden las licencias de obras o las concesiones de la calificación ambiental necesaria para alojamientos destinados a los visitantes en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el casco histórico y Triana. El propio alcalde, José Luis Sanz, reconoció recientemente que en la ciudad hay 400 edificios dedicados en exclusiva a apartamentos turísticos.

Nueve apartamentos turísticos en Siete Revueltas

En la céntrica calle Siete Revueltas, entre la Plaza del Pan y Alfonso XI, Urbanismo tiene previsto aprobar nueve apartamentos turísticos, concretamente en el número 5 de dicha vía. Por otro lado, las calificaciones ambientales positivas han recaído la calle Feria, 103; en Madre de Dios, 6; Ensanche,2 (Heliópolis); Medalla Milagrosa, 31 (en la Cruz Roja); y Tormes, 2 (junto a la Salle).

Precisamente el entorno de la calle Feria aglutina un gran número de apartamentos turísticos en los últimos meses. Y es que estas unidades se suman a un listado en el que recientemente se han añadido el antiguo edificio de Telefónica de la calle Feria, al norte del centro de la ciudad, que se convertirá en un complejo con 68 apartamentos turísticos.

De la casa de Bellver a la puerta del Alcázar

También la antigua casa de la familia de Mariano Bellver, situada en el número 5 de la plaza del Museo, que obtuvo la licencia de obras de reforma y rehabilitación el pasado marzo y en junio ha recibido ahora el visto bueno para su calificación ambiental. Allí, en el que fue hogar de este coleccionista y mecenas del arte, se dispondrán 15 apartamentos turísticos.

También están La Comisión Provincial de Patrimonio ha frenado, al menos por ahora, un proyecto que destaca porque se encuentra a pocos pasos de la puerta del León del Real Alcázar. En concreto, el edificio que quiere convertirse y cambiar de uso -de residencial a turístico- se ubica en la número 3 de Miguel de Mañara, a escasos 20 metros de la muralla que perimetra el conjunto palaciego y a 30 de la emblemática Puerta del León.