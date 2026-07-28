PARQUES
El pueblo de Sevilla que ofrece juegos acuáticos, chorros y atracciones de agua gratis en uno de sus parques más emblemáticos: con césped y sombra para toda la familia
Este enclave estará disponible durante todo el verano en horario de mañana y tarde
La provincia de Sevilla ha hecho de los parques de agua gratuitos instalados en gran parte de sus municipios uno de los mejores planes de ocio y diversión veraniega gracias a la oportunidad que supone para los menores jugar al aire libre mientras evitan las altas temperaturas. Es lo que se puede disfrutar en la localidad hispalense de Las Cabezas de San Juan, que ya ha abierto su conocido 'Parque de los Chorritos'.
Estas instalaciones de agua, que se encuentran en el parque Abogados de Atocha, arrancaron su actividad para la temporada estival el pasado 3 de julio y se mantendrán disponibles durante todo el verano de forma totalmente gratuita.
Chorros, cubos y lluvia artificial para combatir el calor en Sevilla
De ese modo, vecinos y visitantes podrán luchar contra el intenso calor a través de sus diversas atracciones de agua, compuestas por chorros, cubos, lluvia artificial y toda clase de juegos perfectos para todas las edades.
"Es uno de los espacios favoritos de los más pequeños", señalan sobre estos juegos acuáticos desde el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Horario y recomendaciones de uso
Este parque de agua, que se ha convertido en el mejor plan para el ocio infantil durante el verano, estará disponible de lunes a miércoles, mientras que los martes permanecerá cerrado para llevar a cabo las tareas de mantenimiento necesarios.
Estos juegos de agua se podrán visitar tanto por las mañanas como por la tarde, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.
Para hacer uso de estas instalaciones, desde el Consistorio recomiendan usar calzado acuático para evitar posibles caídas o daños. Además, los menores de tres años deben estar acompañados en todo momento de un adulto, mientras que está terminantemente prohibido comer o beber en la zona de juego de agua del parque.
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