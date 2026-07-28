La sede del PSOE de Alcalá de Guadaíra amanece con pintadas vandálicas: "Buscan la intimidación"
El partido considera el acto vandálico un grave atentado contra la libertad democrática y la convivencia en la localidad
La sede local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha sido objeto de un acto vandálico durante la madrugada de este martes, 28 de julio, al aparecer con varias pintadas en su fachada y mobiliario exterior. Entre los mensajes podían leerse frases como "PSOE corrupto" o "puto PSOE", unos hechos que la formación considera un ataque a la convivencia democrática.
La denuncia del PSOE de Alcalá de Guadaíra
Así lo ha denunciado el grupo a través de un comunicado de prensa en el que, además, ha explicado que fueron los propios responsables de la organización local y militantes quienes encontraron el mobiliario y la fachada exterior "cubiertos por mensajes de contenido hostil".
A juicio de la formación, esto supone un "grave atentado contra la libertad democrática" y una "vulneración de las normas básicas de convivencia".
Preocupación por la crispación política
"La polarización y el aumento de la crispación política parecen haberse trasladado a la esfera local, donde las sedes de los partidos políticos vuelven a ser el blanco de actuaciones que buscan la intimidación", han señalado fuentes del PSOE.
Por el momento, no han sido informados sobre la autoría de las pintadas, aunque se espera que se interponga la correspondiente denuncia ante las autoridades para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
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