Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros en el Residencial Parque Sierra Castril

El Ayuntamiento de Sevilla ha entregado las llaves de 58 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) del Residencial Parque Sierra Castril, una promoción pública en régimen de alquiler ubicada en la capital andaluza. Los precios mensuales oscilan entre los 295 y los 468 euros, en función de los ingresos de las personas adjudicatarias.

La promoción está formada por viviendas de dos dormitorios, tres de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida. Los inmuebles se entregan con cocina equipada con mobiliario y electrodomésticos, además de mamparas de cristal en los baños.

Viviendas con espacios comunes de coworking y estudio

El Residencial Parque Sierra Castril responde a un modelo de cohousing, que combina las viviendas privadas con espacios comunitarios destinados a favorecer la convivencia entre los residentes.

El edificio dispone de zona de recepción, espacio de coworking, sala de estudio, sala de usos múltiples, aseos y almacén. Estas dependencias están concebidas para el encuentro, el trabajo compartido y la realización de actividades comunes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con una de las familias adjudicatarias. / El Correo

Alquileres desde 295 euros al mes

Las viviendas se adjudican en régimen de alquiler asequible, con mensualidades que rondan los 295 euros para hogares con ingresos inferiores a 1,2 veces el IPREM y alcanzan los 468 euros para rentas inferiores a 2,5 veces este indicador.

La construcción de la promoción ha supuesto una inversión cercana a los nueve millones de euros, de los que aproximadamente 3,3 millones han sido aportados por el Ayuntamiento de Sevilla.

Eficiencia energética y placas solares

El edificio ha sido diseñado con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Entre sus instalaciones se incluyen paneles solares fotovoltaicos, sistemas de ventilación mecánica controlada y diferentes soluciones constructivas destinadas a mejorar el confort interior y reducir el consumo energético de las viviendas.

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Durante el acto de entrega, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, destacó la política de vivienda desarrollada por su Gobierno municipal. Según los datos facilitados por el Consistorio, en los últimos tres años se han destinado más de 400 millones de euros a vivienda y se han entregado las llaves de alrededor de 700 hogares. El Ayuntamiento sostiene, además, que este esfuerzo promotor sitúa a Sevilla entre las ciudades españolas con mayor actividad en materia de vivienda asequible.