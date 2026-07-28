Sevilla TechPark sigue en escalada: el primer parque tecnológico de España rompe la barrera de las 600 empresas y planea una ampliación de 140.000 metros

Sevilla TechPark es una fuente de buenas noticias para la economía sevillana. El primer parque tecnológico de España -un dato que incluso muchos habitantes de la ciudad desconocen- no para de marcar récords año tras año. No ha dejado de ser así en 2025: por primera vez ha superado la barrera de las 600 empresas instaladas, y ello a pesar de que encuentra prácticamente colmatado.

Además, su facturación ha alcanzado los 6.125 millones de euros, esto es, un 11% más que el año anterior. Los empleos directos, por su parte, se han situado en la cifra de 35.806, lo que supone una subida de más del 13%. El parque, en definitiva, supone ya el 2,62% del PIB de Andalucía y el 13% del PIB de la provincia.

Una tendencia de crecimiento que no cesa y que seguirá así con el desarrollo de 140.000 metros cuadrados más de suelo para la instalación de empresas previsto a medio plazo: entre 100.000 y 120.000 en el lado oeste de la isla y el resto del Canal de la Expo, aunque en este caso se ha impulsado su uso a terciario para que acoja otro tipo de servicios como hoteles, supermercados, comercios u oficinas, entre otros.

Firma del convenio del Canal de la Expo, aún pendiente

Este cambio de uso está pendiente de la rúbrica del convenio redactado para ello entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, un paso que lleva esperando más de dos años y que se hará en breve, según ha anunciado el alcalde hispalense, José Luis Sanz, una vez que pasadas las elecciones autonómicas, aunque no ha concretado fecha.

Esta situación ha hecho que tanto el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, como el primer edil hayan puesto el foco durante la presentación de los resultados en los dos proyectos más importantes a los que se enfrenta el parque en los próximos años y que permitirán sumar 140.000 metros cuadrados de nuevas empresas (en su mayoría) y otros servicios.

Como explicaba el director general Sevilla TechPark, Luis Pérez Díaz, la mayor ampliación se llevará a cabo en la zona de aparcamientos de la zona oeste. Este gran parking para 3.000 vehículos, ha abundado, se trasladará a la bancada situada al otro lado de la Avenida Carlos III y la superficie se destinará a servicios avanzados, no a terciario como sucede en el canal, lo que supone la entrada de más empresas de gran valor tecnológico en el parque.

Presentación de resultados de Sevilla TechPark. / Ayuntamiento de Sevilla

Inversión en innovación disparada

Esto haría que la senda siguiera como hasta ahora. De hecho, uno de los datos que ha resaltado el consejero en la presentación es el de la inversión de más de 515 millones en I+D+I por parte de las organizaciones ubicadas en el parque, cifra equivalente al 8,4% de la actividad económica global. Un total de 7.235 profesionales de Sevilla TechPark están además dedicados en exclusiva a tareas de esta naturaleza.

"Relevante es también que el 77% de la inversión en innovación tuvo origen privado, indicador que pone de manifiesto la madurez y la capacidad tecnológica del ecosistema", han destacado desde la Junta, que ha destacado que, gracias a esta fuerza inversora, se concedieron 22 patentes a entidades y se desarrollaron 52 nuevos productos o servicios.

Nuevas competencias para el consejero Paradela

Durante su estreno en una Consejería que suma además Universidad e Innovación, Paradela ha resaltado la importancia de conectar el conocimiento de la Universidad con la empresa "y a la vez con la industria", todas competencias a su cargo.

El consejero ha añadido que “el parque científico-tecnológico de Sevilla constituye el claro exponente del círculo virtuoso de la innovación que son capaces de desplegar estos recintos. En ellos se establece la colaboración directa entre el sistema del conocimiento y el mundo de la empresa, acelerando la transferencia de tecnología, facilitando el emprendimiento e impulsando actividades avanzadas de alto impacto en el sector productivo”. Precisamente, al respecto ha señalado que, “con la nueva configuración de la Consejería, se busca potenciar esas sinergias, otorgando un protagonismo singular a la industria, y con el apoyo inestimable de Andalucía Trade”.