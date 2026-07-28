Sorprendidos 'in fraganti' robando 2.000 metros de cable en el Aljarafe
La operación Alxaraf Kupfer frustra la sustracción de cableado telefónico, recuperando dos kilómetros y desarticulando un grupo criminal organizado.
La Guardia Civil ha sorprendido 'in fraganti' a seis personas cuando intentaban robar 2.000 metros de cable. Los implicados están siendo investigados por su presunta participación en varios robos de cableado del tendido telefónico cometidos en distintas localidades del Aljarafe sevillano y de la provincia de Huelva.
Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, tras la denuncia de la empresa responsable del mantenimiento de las telecomunicaciones a primeros del mes de marzo, los agentes comprobaron --en el seno de la operación Alxaraf Kupfer-- que dichos robos afectaron gravemente a las localidades sevillanas de Sanlúcar La Mayor y Espartinas, generando con ello un perjuicio económico directo valorado en 180.000 euros, consecuentemente con el perjuicio para los usuarios de la zona.
De esta manera, la investigación llevada a cabo por el Equipo ROCA de Sanlúcar La Mayor centró su investigación en la posibilidad que los presuntos autores se tratasen de un grupo criminal "itinerante" con una alta organización y capacidad de movilidad.
Posteriormente, la benemérita estableció diversos dispositivos de vigilancia, con los que sorprendió 'in fraganti' a los integrantes del grupo. Así lograron frustrar la sustracción de una enorme cantidad de cable en una planta fotovoltaica, recuperando inmediatamente más de dos kilómetros de cableado telefónico, interviniendo diversas herramientas específicas para el corte rápido del cobre.
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