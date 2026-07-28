La Torre Mochuela, fortificación almohade del siglo XII situada en Dos Hermanas, entra en la Lista Roja del patrimonio en peligro
La asociación Hispania Nostra alerta del grave deterioro y el expolio activo que sufre la fortificación militar del siglo XII, declarada Bien de Interés Cultural en 1985
La asociación estatal Hispania Nostra ha incorporado la Torre Mochuela, una fortificación militar del siglo XII situada al sur de Dos Hermanas, a su Lista Roja del patrimonio en peligro debido al grave deterioro que amenaza su conservación.
Una torre de origen almohade
Se trata, según ha informado la entidad en un comunicado, de una construcción levantada en el margen derecho de la Autovía A-4, frente a la zona de Las Portadas, que fue construida en época almohade (1147-1248).
Se cree que, posteriormente, pudo pertenecer a la llamada "banda morisca", una serie de castillos y atalayas situadas en el sureste del Reino de Sevilla y que tuvieron gran importancia en la frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos.
La torre fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985 y, actualmente, se encuentra en estado de ruina, en unos terrenos convertidos en vertedero de escombros, amianto, llantas de caucho y algunas tierras de labranza.
En su planta crecen acebuches que están agrietando los escasos muros que quedan en pie y, además, no está protegida por ningún vallado y es víctima de expolio activo y vandalismo.
Petición para frenar el deterioro
Desde la asociación Salvemos la Hacienda Ibarburu y el Patrimonio de Dos Hermanas se solicitó el pasado mes de mayo la inclusión de la torre en la Lista Roja, como ya fue incluida la Hacienda Ibarburu el 29 de julio de 2021, con el objetivo de dar visibilidad a su estado y que las administraciones competentes pongan medios para frenar su deterioro.
En otoño, en una fecha todavía por concretar, está previsto que se lleven a cabo unas jornadas de limpieza y adecentamiento de los alrededores de este monumento.
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