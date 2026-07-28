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Vox amenaza con ir a los tribunales para frenar el proyecto de la mezquita de Sevilla: "Nos quieren imponer un centro de islamización"

El portavoz local del partido, Gonzalo García de Polavieja, ha anunciado este martes que se desconvocará la reunión de seguimiento del pacto firmado con José Luis Sanz tras perder la confianza en su Gobierno

El portavoz local de Vox en Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, en la rueda de prensa celebrada este martes.

El portavoz local de Vox en Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, en la rueda de prensa celebrada este martes. / Rocío Ruz / Europa Press

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Vox está tensando la cuerda hasta el límite con el proyecto de la mezquita del Polígono Sur, que cuenta ya con la licencia de obras. El viernes advirtió que "era casi imposible mantener a un Gobierno que le pone alfombra roja" a esta propuesta, el pasado lunes acudió a una manifestación de rechazo -a la que también asistieron neonazis- y ahora, este mismo martes, ha amenazado con ir a los tribunales para frenar la iniciativa. "Nos quieren imponer un centro de islamización", ha señalado su portavoz local, Gonzalo García de Polavieja.

"Vamos a presentar un recurso de alzada, en el que pediremos como medida cautelar la paralización de cualquier trámite en el solar", ha anunciado García de Polavieja. "Ahí tiene que decidir Urbanismo si lo estima o no, para luego pasar por el consejo de gobierno de este organismo. Y si no decae la licencia porque no se estiman nuestros recursos, interpondremos un contencioso-administrativo ante la Justicia ordinaria para paralizar el proyecto".

Las acciones de Vox no acaban ahí: el grupo local también ha informado este martes que desconvocarán la reunión de seguimiento del pacto firmado con el Gobierno local del PP, prevista para este miércoles. "Todo acuerdo debe conllevar una confianza, y eso es justo lo que nuestro partido está perdiendo a marchas forzadas respecto al equipo de José Luis Sanz", ha subrayado el portavoz de la formación en Sevilla.

No han roto el pacto de los Presupuestos para 2026 -firmados a finales del año pasado-, aunque sí avisan de que el clima no es el más ideal para sellar las próximas cuentas municipales. "Para estudiarlas y ejecutarlas debe haber buen ambiente entre las partes. Si esa confianza se pierde, es muy complicado", ha apuntado ante los medios el propio Gonzalo García de Polavieja.

Así, y tras firmar muchas medidas y acuerdos a lo largo de esta legislatura, la relación entre el Gobierno de José Luis Sanz y su socio preferente ha saltado por los aires, prácticamente. Y ello, justo antes del parón político de verano y a menos de un año de las elecciones municipales.

La tensión no afecta al Gobierno PP-Vox de la Junta

Otra gran pregunta es: ¿este clima de tensión entre PP y Vox en Sevilla afectará a nivel autonómico? La respuesta es no, según el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés: "Hemos firmado un pacto para la Junta, y esto es una cosa diferente". "Esta es una cuestión municipal", ha insistido Cortés .

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Aunque el representante parlamentario de Vox ha acudido a la rueda de prensa organizada en el Consistorio hispalense para mostrar su "compromiso" en la lucha "contra la islamización de los barrios". De hecho, el propio Javier Cortés, junto a Cristina Peláez y los tres concejales del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, fueron el lunes por la tarde a la manifestación contra la mezquita. Una concentración que no se comunicó a la Delegación del Gobierno y que contó con la presencia de grupos neonazis.

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