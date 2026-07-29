La SE-30 se corta durante dos noches: consulta horarios y rutas alternativas

La SE-30 permanecerá totalmente cortada en sentido Mérida durante las noches de este miércoles, 29 de julio, y del jueves, 30 de julio, entre las 23:00 y las 06:00 horas, desde el kilómetro 17 hasta el 20, debido a las obras de rehabilitación del firme que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolla también en tramos de la A-66 y la N-630, en el entorno de Sevilla, Camas, Santiponce y Valencina de la Concepción.

Desvío alternativo por la N-630 y la avenida Carlos III

Según ha detallado el Ministerio en una nota de prensa, se habilitará un desvío alternativo por la N-630 y Avenida Carlos III de Sevilla. El escaso tráfico existente en esa franja horaria permitirá el desvío de manera "fluida y segura" y las afectaciones finalizarán el viernes, 31 de julio, a las 06,00 horas.

De esta manera, se está actuando en el tramo que va desde el kilómetro 17,6 al 22,4 de la SE-30, a su paso por el municipio de Camas (Sevilla); del kilómetro 808 al 810 de la A-66, que discurre por Santiponce y Camas; y del kilómetro 808,6 al 810 y del 813,1 al 814,9 de la N-630, en el entorno de Santiponce y Sevilla, con un presupuesto vigente de 6,4 millones de euros.