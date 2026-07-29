Abre en la SE-20 de Sevilla un nuevo parque comercial de más de 11.000 metros cuadrados con firmas como Action o Popeyes

El sector de los parques comerciales de Sevilla está en pleno movimiento. En los últimos meses, se han conocido nuevos proyectos que afectan tanto a la provincia como a la capital hispalense, lo que ampliará el mapa de este tipo de instalaciones en distintos puntos.

El último que ha abierto sus puertas es el nuevo parque Bogaris Sevilla Norte, que "viene a consolidar una zona comercial de referencia en el área metropolitana norte de Sevilla, donde ya están implantados otros importantes operadores como Costco, Bricodepot, Aldi y Lidl", según ha destacado LAP Real Estate, operadora del nuevo complejo que es propiedad de Bogaris.

11.200 metros cuadrados de superficie

Ubicado junto a la SE-20 (Ronda Supernorte), cuenta con un total de 11.200 metros cuadrados, y la cercanía con esta gran vía le permitirá captar tráfico tanto urbano como procedente de municipios del entorno como La Rinconada, Brenes, Burguillos, Alcalá del Río o Cantillana. "El parque se encuentra en un territorio de fuerte crecimiento residencial, e infraestructura comercial en expansión", ha subrayado.

Tienda Guaw del nuevo parque comercial Bogaris Sevilla Norte. / LAP Real Estate

El nuevo parque comercial ha arrancado con los establecimientos de Action, Guaw y Popeyes e incorporará a Planet Fitness e Izumo en los próximos meses, según ha avanzado la operadora.

Junto al futuro Distrito Tecnológico

Hay que recordar que muy cerca está proyectado un nuevo barrio que contará con una inversión de 700 millones para torres de pisos de hasta 12 plantas con parada de metro. Contará con 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes y carriles bici. Iberdrola, propietaria de los terrenos del futuro Distrito Tecnológico, obtendrá 797 millones de euros de retorno por la venta de los pisos y los espacios industriales y sacará un beneficio de 108 millones.

"Con este proyecto, LAP Real Estate afianza su posición como gestora de referencia en el mercado andaluz, sumando P.C. Bogaris Sevilla Norte a un portfolio que incluye otros activos en la comunidad como P.C. Bahía Azul, el Centro de Ocio El Tablero, y Alcaidesa Marina Ocio & Shopping", ha abundado.

Establecimiento Popeyes en el nuevo parque comercial Bogaris Sevilla Norte. / LAP Real Estate

La primera fase, abierta hace 13 años

El parque comercial Bogaris Sevilla Norte se inauguró en 2013 con la apertura del primer Costco Wholesale de Europa continental un año después, acompañado por operadores como Bricodepot y McDonald’s.

Ubicado en fachada a la Ronda Súper Norte, en la cabecera de la zona metropolitana y de los desarrollos residenciales del norte de Sevilla, el parque se ha consolidado como el principal referente comercial de esta zona de la ciudad.

Otros parques proyectados en Sevilla y su área metropolitana

El último de los parques comerciales proyectados que ha trascendido, y que adelantó este periódico, es el que desarrollará la promotora sevillana Paster en la Avenida de Andalucía, junto a las cocheras de Tussam. Y es que Sevilla contará con su primer parque comercial dentro del anillo de la SE-30. La promotora obtuvo la pasada primavera licencia de obras por parte de Urbanismo para adecuar una nave que se ubica en una parcela de más de 17.000 metros cuadrados que ha adquirido en la Avenida de Andalucía. En ella, desarrollará un proyecto que contará con más de una decena de operadores y que generará 120 empleos. En cuanto a la fecha de apertura, se estima a finales de 2027 o principios de 2028.

También para 2028 está prevista la apertura de una nueva infraestructura de este tipo en el Nuevo Bulevar de Mairena de Aljarafe. Gestión y Desarrollo Deal S.L., empresa dedicada a la búsqueda, implantación y apertura de nuevos establecimientos de uso terciario y comercial, ya cuenta con el estudio de detalle para construir el primer parque comercial con el que contará el barrio. En este complejo está prevista la instalación de un hotel de dos estrellas, que se ubicaría en la primera planta del parque. Este establecimiento contará con casi un centenar de habitaciones -96 contempla el estudio de detalle, que ya ha sido aprobado de manera definitiva- que se situarán sobre los bajos comerciales del complejo, que también incluye más de 200 aparcamientos en la planta sótano.

Recientemente, se han producido movimientos en el sector, una nueva etapa marcada por nuevas aperturas, transformaciones y cierres. López Real Inversiones 21 inauguró el pasado mes de septiembre Entrenasas, el nuevo parque comercial de Entrenúcleos.