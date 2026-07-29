Aitana se rinde ante un conocido restaurante de Triana con vistas al Guadalquivir: "Qué bien se come"

"Qué bien se come en Sevilla". Así de rotunda se mostró la cantante Aitana tras su paso por uno de los restaurantes más emblemáticos de toda la capital hispalense, María Trifulca, donde disfrutó de una cena de alta gastronomía en la noche previa a la Velada del Año 6 junto a su pareja, el youtuber Plex, además de otros amigos.

La propia cantante fue la encargada de plasmar su paso por el mítico restaurante del Puente de Triana con las mejores vistas del Guadalquivir a través de sus redes sociales, donde mostró a sus casi cinco millones de seguidores la satisfacción que sentía tras probar los mejores platos del local.

El restaurante de Sevilla que ha enamorado a Aitana

Así, entre las distintas especialidades que degustaron los comensales se encontraban la tosta de atún rojo de almadraba, croquetas de jamón y alcachofas sobre crema de parmesano y yema curada, entre otros.

Esta gastronomía moderna que mantiene la esencia de Sevilla con productos de máxima calidad, unida a las impresionantes vistas que ofrece desde su privilegiada ubicación a la orilla del Guadalquivir, ha hecho que Aitana se haya enamorado de este restaurante y haya resaltado lo "bien que se come".

Beckham, Cristiano Ronaldo y otros famosos en María Trifulca

Pero la cantante no ha sido la única que se ha visto sorprendida por los sabores de este negocio, sino que por este restaurante de Triana han pasado gran variedad de figuras relevantes del panorama actual, desde futbolistas y actores hasta cantantes, chefs, políticos y empresarios.

Entre ellos, se encuentran personalidades como David Beckham, Cristiano Ronaldo, Eva Longoria o el chef Dani García, además de Iker Casillas, Pepe Reina, Joaquín, Carlos Latre o Toñi Moreno.

Políticos, artistas y rostros televisivos en este negocio de Triana

Además, en sus mesas se han sentado políticos como Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, artistas como los cantantes Anuel AA o Antonio Orozco, el actor de 'Vikingos' y 'Los Juegos del Hambre' Alexander Ludwig, además de César Cadaval, Bertín Osborne, Kiko Rivera o Anabel Pantoja, entre otros muchos.

Todos ellos han podido disfrutar de este restaurante situado en un edificio que data de 1922, cuando el Marqués de Olaso impulsó una compañía de barcos de vapor que unía Sevilla con Sanlúcar de Barrameda.

El origen marinero del nombre María Trifulca

Este restaurante debe su nombre a María Trifulca, la dueña de un puesto de venta en la playa que existía en este lugar y que era conocida por su mal humor, de ahí el apodo con el que era conocida.

Para homenajear este pasado marinero, el restaurante ofrece toda clase de recetas de la cocina costera, además de una amplia selección de carnes.

Entrantes, croquetas y platos con atún rojo en este restaurante de Sevilla

En la carta de este restaurante destacan sus entrantes desde 14 euros, como el lomito de presa ibérica de bellota 100%, la tabla de quesos, el bikini de steak tartar con foie micuit y trufa rallada, y la torrija templada de frutos rojos y foie.

Entre sus platos también resaltan desde 9 euros sus croquetas de jamón ibérico y las cremosas de gambas rojas, así como la ensaladilla tradicional de atún rojo y la alcachofa sobre crema de parmesano y yema curada.

Mariscos, arroces y pescados desde 18 euros en Sevilla

Además, los clientes pueden degustar distintos mariscos desde 9 euros, como vieiras gratinadas al Josper, gambas blancas templadas, tartar de carabineros y caviar, almejas gallegas y carabineros con patatas y huevos fritos.

Entre las opciones que ofrece este restaurante se encuentran sus arroces desde 23 euros y sus pescados desde 18 euros, con merluza camaronera, corvina a la bilbaína y solomillo de atún rojo 'rossini', así como calamar, mero, lenguado, rodaballo, salmonete y dorada.

Carnes, postres y horario de María Trifulca

Los usuarios también pueden probar distintos platos de carne desde 19 euros, como canelón de pollo picantón asado con trufa, pluma ibérica en salsa de mantequilla de hierbas, meloso de carrillera de ternera, solomillo de vaca finlandesa, ribeye de Angus o chuleta gallega de vaca frisona.

Y para completar la comida, dispone de distintos postres desde 7 euros, como nidos de chocolate blanco, tarta de la abuela, milhojas de nata, tarta de queso cremoso al horno trufado, torrija caramelizada de brioche con helado de leche merengada y helado de pistacho con crema de cacao y pasta kataifi.

Una completa carta repleta de productos de máxima calidad que se puede disfrutar en este hermoso local de domingo a jueves de 13.00 a 1.00 horas, y viernes y sábado de 13.00 a 2.00 horas. Sin embargo, entre el 27 de julio y el 23 de agosto el restaurante permanecerá cerrado por vacaciones.