Diez detenidos por vender droga en un local ocupado de Mairena

La Guardia Civil ha desarticulado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas, en una operación que ha dejado diez detenidos y tres puntos de venta clausurados en inmuebles ocupados ilegalmente.

La operación se ha saldado con la incautación de cocaína, marihuana, hachís, más de 120 teléfonos móviles, 4.000 euros en efectivo y diverso material empleado para la preparación y distribución de las sustancias.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación detectó en su inicio un "elevado trasiego" de personas que entraban y salían de manera continuada de un local de esta localidad. No obstante, del mismo no se suponía ninguna actividad económica, dado que se encontraba ocupado ilegalmente. Por ello, los agentes sospecharon que estaba siendo utilizado como punto de venta de sustancias ilícitas.

Así, se establecieron dispositivos de vigilancia que identificaron a los cabecillas de la organización. Este grupo disponía además de otros dos centros igualmente ocupados y ubicados en la zona utilizados para los mismos fines ilícitos.

Es más, se llegaron a identificar más de 60 presuntas operaciones ilícitas diarias entre los distintos centros. Por su parte, el líder de la organización era una persona que se ocultaba con identidad. Para ello, usaba documentación de otros integrantes para hospedarse en un hotel de la localidad para no ser identificado.

Los agentes, en el transcurso de la investigación, llevaron a cabo de forma simultánea cinco registros, dos en locales de distribución y el resto en almacenes de sustancias. En los mismos se incautaron altas cantidades de diversas sustancias como cocaína, marihuana, hachís y numerosos comprimidos de medicamentos antidepresivos necesarios y utilizados para mezclar entre sí.

De igual forma, en los registros han sido intervenidos más de 120 dispositivos de telefonía móvil que están siendo analizados por la Guardia Civil, 4.000 euros en metálico y numerosos efectos relacionados con la fabricación, distribución y venta de drogas, así como diversos patinetes eléctricos utilizados para el desplazamiento de los integrantes de la organización para la venta a domicilio de las sustancias.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto principal de Mairena del Aljarafe ha contado con el despliegue de diversas unidades de la Guardia Civil, tales como GRS y USECIC para la realización de las correspondientes entradas, el Grupo Cinológico de las Comandancias de Sevilla y Algeciras, unidades territoriales de la Compañía de Sanlúcar La Mayor, y la colaboración de la Policía Local de Mairena del Aljarafe.

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La investigación se ha saldado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente en calidad de detenidos de diez personas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de tráfico de drogas y delitos de defraudación de fluido eléctrico, dándose por desmantelado los tres puntos de venta de sustancias ilícitas.