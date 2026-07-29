El Embalse José Torán en Sevilla: la impresionante piscina natural a 60 minutos de la capital donde pescar, navegar y bañarse

A menos de una hora de Sevilla capital, en pleno parque natural Sierra Norte, se extiende una piscina natural que combina baño, pesca, navegación, senderismo y kayak en un mismo enclave: el Embalse José Torán, situado entre los municipios de Constantina, Lora del Río y La Puebla de los Infantes. El pantano, construido sobre el río Guadalbarcar entre 1983 y 1991 e inaugurado ese mismo año, debe su nombre al ingeniero de caminos José Torán Peláez y pertenece a la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Con una capacidad de 113 hectómetros cúbicos, un perímetro de 50 kilómetros y una superficie de 716 hectáreas, el embalse no obliga a dirigirse hasta la presa para disfrutarlo: cualquier punto de su orilla permite acceder a un amplio catálogo de actividades pensadas para el verano.

El Embalse José Torán, un paraíso para la pesca deportiva

Los amantes de la pesca consideran este embalse como uno de los más regulares de la provincia, tanto por número de capturas como por el tamaño medio de las piezas. Lo que convierte en único a este embalse sevillano, y que atrae a aficionados de toda Andalucía, es que permite la navegación, incluso con motor. Así, la postal de ver a pescadores desde barcas es habitual en la zona.

Además, este punto se ha ganado un hueco fijo entre los aficionados a la pesca deportiva, tanto particulares como clubes federados, que celebran allí sus concursos. Algunos pescadores advierten de cierta masificación en algunas zonas, aunque las dimensiones del embalse permiten encontrar tramos más tranquilos sin dificultad.

Un grupo de pescadores en las orillas del Embalse de José Torán. / Club Deportivo de Pesca de Castilblanco de los Arroyos

En cuanto a las capturas, predominan los ejemplares pequeños y medianos, especialmente en primavera y verano, cuando compiten con fuerza por el alimento frente a los peces de mayor tamaño.

Senderismo y kayak en la Sierra Norte

La Sierra Norte es un entorno idílico para los aficionados a la naturaleza de Sevilla. De hecho, son varias las empresas de la provincia las que organizan salidas que combinan senderismo y kayak en la zona. Distintas rutas y distancias, adaptadas a todos los niveles, que prometen una jornada llena de aventuras para los participantes.

Vistas desde el Mirador de las Palomas el Embalse de José Torán. / El Correo

Mirador de las Palomas: el entorno idílico para ver atardecer y fauna

Para cerrar la jornada, el Mirador de las Palomas ofrece una de las mejores perspectivas del embalse al atardecer. Se encuentra en el término municipal de La Puebla de los Infantes, junto a la carretera SE-146, a unos nueve kilómetros de la localidad en dirección a Lora del Río.

Desde este punto se divisa buena parte de la Sierra Norte de Sevilla, un paisaje de montañas, cerros y colinas surcado por ríos y arroyos, con encinas, alcornoques, quejigos y acebuches como especies dominantes, acompañadas de jaras, lentiscos y coscojas. El embalse centra la vista desde el mirador y actúa además como refugio de numerosas especies de aves acuáticas y limícolas que habitan en el paraje.