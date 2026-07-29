Sucesos
Nuevas ayudas para Guillena: quiénes podrán beneficiarse tras el incendio
Guillena recibirá ayudas para hacer frente a los efectos de los incendios tras ser declarada zona de emergencia
El municipio de Guillena ha sido declarado zona afectada por una emergencia de protección civil mediante un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, una medida que permitirá a la localidad acceder a nuevas ayudas para afrontar los daños provocados por el incendio del pasado 9 de junio en el entorno de la central hidroeléctrica de Cala.
Ayudas para viviendas, negocios y gastos municipales
Entre las ayudas a las que puede acceder ahora Guillena se encuentran aquellas para reparar daños en viviendas y enseres, compensar perjuicios personales, apoyar a comercios y negocios afectados y cubrir los gastos extraordinarios que ha tenido que asumir el municipio, según ha referido la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en un comunicado.
Cabe mencionar que Guillena es una de las 13 zonas de Andalucía y una de las 211 de toda España incluidas, tras sufrir episodios catastróficos, en esta declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil, adoptada a propuesta del Ministerio del Interior.
El Gobierno activa un amplio paquete de ayudas
Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que, con esta decisión, el Ejecutivo "ha dado un paso importante para apoyar a Guillena" tras el incendio forestal del pasado 9 de junio y la resolución "activa un amplio paquete de ayudas para los vecinos, las empresas y el Ayuntamiento".
Además de la localidad sevillana, en Andalucía hay otros 12 municipios incluidos en el real decreto: en Alosno (Huelva), Villanueva de Castillejos (Huelva), Santa Elena (Jaén), Grazalema (Cádiz), Estepona-Benahavís (Málaga), Los Gallardos (Almería), Archez (Málaga), Almonaster la Real (Huelva), dos en Cerro del Andévalo (Huelva), Cerro Muriano (Córdoba) y Pino del Valle (Granada).
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