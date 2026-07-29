La playa artificial de Sevilla perfecta para escapar del calor

Durante años, muchos sevillanos han lamentado que la provincia no tenga una playa propia, un detalle que, para algunos, sería lo único que le falta para convertirse en uno de los destinos más completos de Andalucía. Sin embargo, Sevilla sí dispone de un lugar donde refrescarse y disfrutar del agua en plena naturaleza, aunque todavía es desconocido para buena parte de la población.

Se encuentra en San Nicolás del Puerto, a los pies de Sierra Morena. Allí está su conocida playa fluvial, una cala artificial alimentada por las aguas del río Galindón, cuyo caudal se regula mediante una presa. Rodeado de abundante vegetación y árboles, este espacio natural se sitúa a unos 90 kilómetros de Sevilla capital y se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes buscan darse un baño y combatir el calor sin abandonar la provincia.

Así, la estampa que se observa al llegar a este enclave del municipio de San Nicolás del Puerto bien podría ser el de cualquier cala de la costa andaluza. Tumbonas y toallas en la arena, sombrillas, pelotas hinchables y colchonetas son algunosde los elementos clave que cada primavera y verano se pueden contemplar en este punto que se ha convertido en una de las playas artificiales más destacadas de Andalucía.

Medio siglo de historia de la playa artificial más reconocida de la provincia de Sevilla

Para ello, este enclave cuenta con una longitud de 350 metros y 40 metros de anchura, así como un máximo de dos metros de profundidad, lo que permite una jornada de disfrute y tranquilidad por parte de toda la familia.

Pero a pesar de que gran parte de los visitantes que acude a la provincia desconoce su existencia, esta playa fluvial ya cuenta con medio siglo de historia tras ser creada en 1974, aprovechando el paso del Galindón mediante una pequeña presa que funciona gracias a un sistema de compuertas que regula el cauce del río.

Además, este entorno se enriquece con la presencia de su reconocido Puente de Piedra sobre el río Galindón, así como la posibilidad de disfrutar de la mejor gastronomía en los chiringuitos y bares localizados junto a este embalse. Para facilitar el acceso de la ciudadanía a esta zona, esta playa a los pies de la sierra cuenta con plazas de aparcamiento reguladas.

Cómo llegar a esta playa artificial de Sevilla, en pleno corazón de Sierra Morena

Para llegar desde Sevilla a este municipio que también cuenta con monumentos naturales como las cascadas del Huéznar o el Cerro del Hierro, así como bosques de encinas, alcornoques, castaños, pinos y olmos, es necesario tomar la autovía A-4 y coger la salida 506 hacia Carmona.

Tras esto, habrá que incorporarse a la carretera A-457 y, al llegar a Lora del Río, seguir por la A-455 hasta Constantina; tras lo que se deberá acceder a la SE-163 hasta llegar a este municipio localizado en pleno corazón del Parque Natural de Sierra Morena.