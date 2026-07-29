La Cartuja se rejuvenece: uno de cada cuatro trabajadores de Sevilla TechPark ya tiene menos de 30 años

La Exposición Universal de 1992 no solo dejó un recuerdo imborrable entre los que tuvieron la suerte de disfrutar de este gran evento internacional. Legó una gran herencia tecnológica a Sevilla que, si bien estuvo marcada en los inicios por la incertidumbre de la crisis del 93, remontó hasta dar lugar a lo que es hoy: el primer parque tecnológico de España.

No en vano, tras más de 30 años de actividad, Sevilla TechPark cuenta con más de 600 empresas que generan casi 36.000 empleos directos y una actividad económica de 6.125 millones de euros, esto es, el 2,6% del PIB andaluz y el 13% en lo que se refiere a la provincia.

Cada día se desplazan a este entorno unas 40.000 personas. Muchas de ellas no habían nacido en 1992 y no disfrutaron de la Plaza Sony ni padecieron las largas colas para visitar pabellones como el de Canadá (que estrenó en España del formato de cine IMAX) o pasearon en monorraíl o telecabina para disfrutar de imágenes aéreas del recinto. Sin embargo, hoy conforman una población muy importante para La Cartuja.

El 23% del empleo, copado por jóvenes

Y no solo por la presencia de centros universitarios -más de 10.000 jóvenes estudian en el complejo-. También es un lugar de retención de talento. El análisis de la estructura del empleo por edades en Sevilla TechPark evidencia que el peso de los jóvenes es cada vez mayor. De hecho, copan uno de cada cuatro puestos de trabajo directos en el parque (el 23%, tres puntos más que el ejercicio anterior), una cifra que va en aumento en los últimos años.

Según explica el informe de resultados correspondientes a 2025, la franja comprendida entre los 30 y 50 años continúa concentrando la mayor parte de los profesionales, aunque en 2025 reduce ligeramente su peso hasta el 55%, frente al 56% registrado en 2024. De forma paralela, se mantiene la tendencia descendente del colectivo de mayores de 50 años, que pasa del 24% al 22%, consolidando una pérdida progresiva de peso en la estructura demográfica del parque.

"Este ajuste viene acompañado de un incremento en la participación del grupo de menores de 30 años, que alcanza el 23% en 2025, reflejando una evolución hacia una mayor presencia de perfiles jóvenes dentro de las plantillas", abunda el documento.

Mayor presencia en el sector de Tecnologías Avanzadas

La distribución del empleo por edad en el área de Tecnologías Avanzadas -que es el principal motor del parque, ya que incluye a más de la mitad de las empresas y las áreas de Telecomunicaciones e Informática, Ingeniería o Energía y Medio Ambiente- se mantiene relativamente estable en 2025, aunque se observa un aumento del peso del talento joven, con los menores de 30 años situándose en el 26%, frente al 21% del ejercicio anterior. Por el contrario, el grupo de mayores de 50 años reduce su presencia hasta el 15%, lo que confirma un desplazamiento progresivo hacia perfiles más jóvenes dentro del área.

"Durante 2025, el parque ha reforzado su posicionamiento como un entorno dinámico y diverso, en el que conviven empresas tecnológicas, instituciones académicas, centros de investigación y actividades de servicios. Esta combinación impulsa su capacidad para atraer talento y proyectos, al tiempo que consolida su impacto económico y su proyección más allá del ámbito regional", señala dicho informe.

Aumento de startups y spin-off en incubación

De hecho, Sevilla TechPark sumaba 87 startups y spin-off en incubación (dos más que ele ejercicio anterior) y cuenta con tres espacios para emprendimiento y aceleración.

"Esta evolución pone de manifiesto la capacidad del parque para mantener un flujo sostenido de generación y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, reforzando su papel como nodo de atracción y escalado de proyectos innovadores", indica.