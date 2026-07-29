La plataforma vecinal del Polígono Sur desinfla las críticas a la mezquita: "Ese no es el problema de nuestro barrio"

"La mezquita no es el problema del Polígono Sur". Así de claros y contundentes se han expresado este miércoles desde la plataforma Nosotros también somos Sevilla, conformada por vecinos y vecinas del barrio en el que se plantea construir el nuevo centro islámico. Un alegato en favor de la convivencia entre diferentes "razas, ideologías y creencias", que rebaja además el clima de tensión y rechazo impulsado por partidos como Vox.

"En el Polígono Sur hace años que convivimos personas de diferentes razas, ideologías y creencias religiosas. Jamás ha habido ningún problema causado por este pluralismo ideológico y religioso", recoge el comunicado emitido por esta asociación. "Los graves problemas de seguridad que padecemos, no han estado -ni están- provocados por diferencias religiosas. Es la persistencia de la pobreza y la exclusión la que genera conductas marginales impunes".

El principal núcleo de inseguridad, según esta entidad, "está constituido por la existencia de grupos que controlan el cultivo y tráfico de drogas y necesitan un barrio hecho a la medida de su negocio". Sin ir más lejos, este mismo miércoles la Policía Nacional ha informado del desmantelamiento de "un búnker" que funcionaba "como punto de venta de drogas y salón recreativo ilegal para sus clientes", según fuentes del Cuerpo.

"Pobreza, apagones, carreras ilegales y autobuses"

Frente al proyecto de la mezquita, desde Nosotros también somos Sevilla señalan que los problemas que verdaderamente "requieren una solución urgente son los apagones de luz, padecidos por familias que tienen contrato y pagan sus facturas". Y la recuperación "del recorrido por el Polígono Sur de los autobuses 30, 31, 32 y A5 de Tussam, así como la circulación peligrosa de motos y coches por las calles de estos barrios".

"Junto a ellos permanecen enquistados, estamos cansados de repetirlo, la pobreza y la exclusión generadas por el paro, el empleo precario, el absentismo, abandono y fracaso escolar, la desestructuración familiar y la falta de compromiso de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento (que tienen las mayores competencias para solucionarlos)", subrayan desde esta asociación vecinal.

"Siempre hemos defendido el derecho de toda persona o grupo de personas a contar con los medios necesarios para celebrar el culto que profesen, lo testimonia la existencia de lugares de culto para distintas confesiones en el Polígono Sur", resaltan asimismo desde esta entidad. "Los únicos impedimentos exigibles son los fijados por las leyes y la Constitución, siendo conscientes de que afectan a todas las personas y creencias religiosas. Las leyes nos obligan a todos, no respetarlas es construir la barbarie".