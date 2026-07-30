Cinco detenidos en Estepa y Osuna tras la incautación de 4.800 plantas de cannabis y ocho kilos de marihuana
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticulan dos importantes focos de producción de marihuana en la provincia de Sevilla, desmantelando cinco plantaciones indoor
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla han llevado a cabo dos operaciones conjuntas en Estepa y Osuna contra el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla, que se han saldado con cinco detenidos y la incautación de miles de plantas de cannabis y varios kilos de marihuana.
Primera de las actuaciones
La primera operación se realizó en el mes de junio tras tener conocimiento de diversas informaciones que llevaron a la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera a sospechar de la posible existencia de varios centros de producción de producción y cultivo de marihuana en la localidad de Estepa.
A raíz de estas informaciones el equipo de trabajo estableció un dispositivo de vigilancia permanente sobre la actividad de tres inmuebles de dicha localidad. Fruto de esos dispositivos los investigadores constataron las sospechas iniciales, reuniendo los indicios necesarios para realizar entradas y registros en los inmuebles objetos de la investigación.
En dichos registros se aprehendieron 2.652 plantas de cannabis en un avanzado estado de floración, y 8 kilogramos de marihuana ya dispuestos para su distribución, así como material necesario para el corte, elaboración y cultivo de las sustancias intervenidas.
Esta primera investigación se salda con la detención de tres personas vecinas de Estepa como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y delito de defraudación de fluido eléctrico.
Segunda actuación conjunta
Posteriormente, la Guardia Civil y Agencia Tributaria desarrollaron a primeros del mes de julio una segunda operación en la localidad de Osuna.
El inicio de la investigación se centra en las informaciones obtenidas por el análisis de diversas líneas policiales sobre un inmueble susceptible de estar siendo explotado como centro de cultivo indoor de marihuana.
El trabajo de ambos cuerpos dio como resultado la plena identificación del principal sospechoso y responsable de dicho centro de producción, sobre quien se estableció una vigilancia permanente y discreta que favoreció a los investigadores la localización de otro inmueble con las mismas sospechas de estar siendo utilizado para la actividad ilícita.
Resultado de estas informaciones, se solicitó la autorización de entrada en ambos inmuebles localizando en su interior dos plantaciones indoor ocultas, siendo aprehendidas un total de 2.229 plantas de marihuana en estado adulto, e igualmente se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica con un elevado riesgo de incendio.
Esta última investigación se salda con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de dos vecinos de Osuna en calidad de detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de susutancias estupefacientes, además del delito de defraudación de fluido eléctrico.
Ambas operaciones se enmarcan dentro de la permanente colaboración y los servicios conjuntos entre la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, y de la Unidad Operativa de Sevilla de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, saldándose con la detención de cinco personas, el desmantelamiento igualmente de cinco centros de cultivo indoor, y la aprehensión de un total de 4.881 plantas de cannabis y 8 kilogramos de marihuana dispuesta para su distribución.
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