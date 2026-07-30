Declarado un incendio forestal en La Puebla de los Infantes (Sevilla), junto al pantano José Torán
El Plan Infoca despliega cuatro medios aéreos, 24 efectivos y una autobomba para combatir las llamas junto al pantano José Torán
El Plan Infoca ha declarado este jueves, 30 de julio, un incendio forestal en La Puebla de los Infantes, en la provincia de Sevilla. El fuego se ha originado en el paraje del pantano José Torán, según se ha informado por redes sociales.
El incendio fue declarado oficialmente a las 18.16 horas, sin que por el momento hayan trascendido datos sobre la superficie afectada, el posible origen de las llamas o la proximidad del fuego a viviendas y otras infraestructuras.
Cuatro medios aéreos y 24 efectivos por tierra
El Plan Infoca ha movilizado para combatir las llamas cuatro medios aéreos: un helicóptero ligero, un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros. El dispositivo se completa con 24 efectivos por tierra y una autobomba, que trabajan en la zona para tratar de frenar el avance del incendio y lograr su estabilización.
Las labores de extinción se desarrollan en un entorno próximo al embalse José Torán, situado en plena Sierra Norte de Sevilla y rodeado de una importante masa forestal.
El calor y el viento elevan el peligro de incendios
El fuego se produce durante el segundo día de la ola de calor que afecta a España, en el que Aemet ha previsto temperaturas de entre 40 y 42 grados en los principales valles del suroeste peninsular. Las altas temperaturas, la baja humedad y el viento incrementan considerablemente el riesgo de propagación de los incendios forestales. Aemet advierte de que el peligro continuará aumentando hasta alcanzar niveles extremos.
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