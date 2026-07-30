Turismo, caminos rurales, vehículos o maquinaria: la Diputación de Sevilla impulsa un plan de inversión para los pueblos dotado con 100 millones

La Diputación de Sevilla ha puesto este jueves el broche al curso político con la celebración de un Pleno que ha dado luz verde a un programa dotado con 100 millones de euros para inversiones extraordinarias dirigidas a cuestiones que van de turismo a las obras, pasando por vehículos, maquinaria, memoria democrática o el refuerzo de bomberos. De este montante, 85 millones lo gestionarán directamente los ayuntamientos, y el restante corresponderá a la institución provincial.

"Se trata de un nuevo plan de inversión extraordinaria, que bajo la denominación ‘Sevilla de Cien’ aspira a activar en la provincia infraestructuras y equipamientos que posibiliten un futuro de oportunidades para las sevillanas y los sevillanos y un posicionamiento de vanguardia para nuestros pueblos, desde la inclusión y la cohesión territorial y social, sin dejar a nadie atrás", ha señalado la Diputación. Dentro de ese programa, 75 millones de euros proceden de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de los remanentes de tesorería del Presupuesto General de 2025 de la Diputación.

VOX vota en contra

Según ha informado el presidente de la institución, Javier Fernández, en un encuentro con medios de comunicación, este plan ha contado con los votos de PSOE, Con Andalucía y PP, y el único en contra de Vox. "Han rechazado un plan de 100 millones solo porque contiene 1,6 millones para memoria democrática y cooperación internacional", ha señalado.

Fernández ha explicado que estos 100 millones que la Diputación incorpora al presupuesto son recursos que se van a poder utilizar de manera inmediata "y que forman parte esencial de la última pieza de ese puzle en el que queríamos construir la provincia de Sevilla en estos cuatro años". Además, ha matizado que el presupuesto del ejercicio 2027 estará marcado por la cita electoral para los municipios y que, por lo tanto, “será gestionado por dos corporaciones, esta que está en curso y la que salga de las urnas en mayo próximo”.

Entre los objetivos del plan está el hecho de "posibilitar un posicionamiento de vanguardia de los pueblos, multiplicar oportunidades para la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás, y hacer atractiva la provincia para los nuevos residentes, empresarios y proyectos de inversión públicos y privados".

Distribución de la inversión por áreas

En cuanto a la distribución de los activos de ‘Sevilla de Cien’, a los 25 millones del Plan de Obras y Servicios en ejecución se suman ahora asignaciones para el desarrollo de otras acciones. En el ámbito de los servicios públicos supramunicipales, se destinarán 15 millones para adquisición de vehículos y maquinaria; 5 para caminos rurales; 3 para la construcción del parque de bomberos de Estepa; 3 para la adquisición y adecuación de la nueva sede de Aguas del Huesna en Utrera; 2,1 para inversiones y reposición de mobiliario y equipamiento en parques de bomberos de titularidad municipal; 1,5 para ejecutar la Fase II de la ETAP de Castilblanco de los Arroyos y 0,89 para el refugio de animales en Bormujos Mancomunidad Aljarafe.

10 millones para el programa 'Más Sevilla Turístico'

En materia de concertación municipal, 10 millones irán al Programa ‘Más Sevilla Turístico’; otros 10 para asistencias técnicas y 6 millones para apoyar la cofinanciación de entidades locales en convocatorias europeas FEDER, dentro de los Planes de Actuación Integrados.

En lo que se refiere a cultura, seis millones se destinarán a apoyar las contrataciones artísticas de los municipios; un millón para Memoria Democrática; otro como colaboración en la reforma de la Residencia Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide y 200.000 euros para impulsar acciones con asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Además, se asignan 5,5 millones al Programa Plurianual de Adquisición Patrimonial, 5 al Programa de Prevención de la Exclusión Social y 600.000 euros a actuaciones de cooperación internacional en Gaza, Venezuela y Cuba y para contribuir al Programa de formación internacional Hércules Sevilla, impulsado por FAMSI.