"Como si nos hubiera tocado El Gordo": la histórica conquista de Mujereando, la entidad sevillana que da un hogar a mujeres vulnerables

La compañía teatral y entidad social Mujereando ha vivido el momento más importante desde su fundación: la recepción de las llaves de su primera vivienda en Sevilla. Para la organización, que cumple 13 años de vida, esta es una conquista que sabe a historia. "Es como si nos hubiera tocado El Gordo de Navidad", confiesan desde la organización. Un nuevo recurso que les permite dar hogar y ampliar su labor de mantenimiento a mujeres vulnerables.

La entrega de las llaves ha estado marcada por la emoción en primer plano. Abrazos, lágrimas y sonrisas acompañaban una jornada que las integrantes de la entidad describen como “si nos hubiera tocado El Gordo de Navidad”. Un sentimiento que, aseguran, va mucho más allá de la adquisición. "Estas no son solo las llaves de una casa. También de oportunidades, tranquilidad, autonomía y un futuro con más esperanza para muchas mujeres", destacan.

Un nuevo recurso frente a la inclusión

Con esta nueva vivienda, la compañía incorpora un nuevo recurso a un proyecto que, desde hace más de una década, ha demostrado el poder transformador del teatro y la creación artística como herramientas para combatir la inclusión social. A partir de ahora, la entidad podrá complementar el acompañamiento psicosocial y la actividad cultural con un espacio residencial desde el que seguir impulsando procesos de recuperación y autonomía personal.

La organización señalaba cómo "este logro es fruto de 13 años de esfuerzo colectivo, del compromiso de las mujeres que forman parte del proyecto y del apoyo de numerosas personas e instituciones". En este sentido, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Vivienda, cuya implicación ha hecho posible la puesta en marcha de este recurso habitacional.

Qué es Mujereando y cuáles son sus objetivos

Mujereando se constituye de mujeres que han vivido situaciones de sinhogarismo y exclusión social. Dirigida por Carmen Tamayo, e integrada en el proyecto Imagina Teatro de Cuenta3 Comunidad Creativa, la compañía nació en 2013 con el objetivo de abordar, desde una perspectiva de género, el problema del hogar y abrir la puerta de la cultura a este colectivo.

Un proyecto genuino y único que utiliza el teatro como herramienta terapéutica y de transformación personal y social. Con sus obras de creación colectiva, consiguen no dejar indiferente al espectador, a la vez que se van empoderando para poder comenzar procesos de inserción. Desde Mujereando, saben cuál es su objetivo: "Que sus integrantes puedan tener un hogar, para que cuando bajen del escenario, no tengan que volver a la dura realidad en la que siguen viviendo".

Con la entrega de estas llaves, Mujereando abre una nueva etapa en su historia y refuerza su compromiso con un objetivo que consideran irrenunciable: que ninguna mujer tenga que vivir sin un hogar. Porque, recuerdan, un hogar es mucho más que cuatro paredes; es punto de partida para reconstruir una vida con dignidad y esperanza.