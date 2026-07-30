Un incendio en Arahal obliga a desalojar dos viviendas y afecta a otras 50

Dos viviendas han sido desalojadas y alrededor de 50 casas han resultado afectadas por un incendio registrado durante la madrugada en Arahal, originado en el sótano de una vivienda situada en la calle María Illanes Álvarez.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento, poco antes de la medianoche se recibió el aviso del incendio, que obligó a movilizar a Bomberos de Arahal y Marchena, Policía Local y Guardia Civil.

La familia residente en la casa tuvo que saltar de una azotea a otra por indicación policial para poder salir de la vivienda por el intenso humo, y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios.

También se han visto afectados varios vehículos, porque los sótanos de las viviendas conectan con los aparcamientos de la urbanización.

De momento no se saben las causas del incendio.

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Alternativas de alojamiento para los vecinos afectados

Debido al humo del incendio, que ha afectado a más de 50 viviendas, el alcalde de Arahal, Paco Brenes, presente en el lugar, ha ofrecido a los vecinos alojarse en un centro de formación que dispone de 40 camas o los hostales de las ventas de la localidad para que pudiesen pasar la noche.