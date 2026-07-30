Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, sobre la Mezquita: "Cuanto más libres seamos y menos legislemos la fe, mucho mejor"

La Mezquita proyectada junto al Polígono Sur y diseñada por uno de los arquitectos más reputados de toda España: Guillermo Vázquez Consuegra, ha sido objeto de polémica en las últimas semanas. La agitación social promovida por VOX se ha topado con la legalidad y la Comisión Ejecutiva de Urbanismo ha dado luz verde de forma definitiva a las obras hace apenas unos días.

En este contexto de desencuentros entre el gobierno municipal y su principal aliado en el Ayuntamiento de Sevilla -que ha amenazado con mantener su apoyo a los populares en la capital hispalense- el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que se trata de "un teatrillo" y ha apostado por respetar las diferentes religiones.

"La parte de Vox la tengo clara: no tiene nada bueno, lo único si acaso que tiene es que se le ve venir y no hay fisuras en su discurso, pero en el desencuentro en el Ayuntamiento veo más teatrillo que otra cosa", ha aseverado.

"Delincuentes hay en mezquitas y en chalés"

Así, el líder de los socialistas sevillanos ha defendido que "delincuentes hay en mezquitas y en chalés y por el hecho de ser inmigrantes o de tener una fe distinta" no se puede poner el foco en este tipo de proyectos.

"Cuanto más libres seamos y menos legislemos la fe, mucho mejor", ha enfatizado, al tiempo que ha reconocido que ve "ni un solo problema" en la construcción de la mezquita y en que "haya diferentes religiones dentro del respeto". "Nosotros lo único que decimos es que se cumpla la Constitución", ha finalizado.

Así es el proyecto de la Comunidad Islámica para el Polígono Sur

La gran mezquita junto al Polígono Sur con 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto ocupará en torno al 20% del nuevo centro cultural islámico promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y se encuentra ya solo pendiente de la obtención de la correspondiente licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo. El diseño será con forma de triángulo y con una decoración inspirada en los paños de sekba de la Giralda con forma de rombos o celosía. Tendrá capacidad para unas 500 personas.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los 10 millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. El objetivo de la Comunidad Islámica es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos.